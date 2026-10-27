Protestat në Tiranë, Rama për mediat greke: Qeveritë ndryshojnë me zgjedhje, jo me kokteje molotovi
Kryeministri Edi Rama ka dhënë një intervistë për mediat greke lidhur me protestat e zhvilluara në Tiranë duke deklaruar se qeveritë në një demokraci ndryshojnë përmes zgjedhjeve dhe jo përmes dhunës.
Në një intervistë për gazetën greke “Kathimerini”, kreu i qeverisë shprehet se ka dallim mes studentëve që kërkojnë një të ardhme më të mirë dhe grupeve të personave të maskuar, të cilët, sipas tij, përdorin dhunën gjatë protestave.
Më tej, Rama ka përsëritur thirrjen e tij për dialog me protestuesit.
Artikulli i plotë
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, bëri dallimin midis studentëve që kërkojnë një të ardhme më të mirë dhe protestuesve të maskuar, përfshirë njerëz të lidhur me lëvizjen Antifa, siç thotë ai.
“Një pakicë beson se djegia e vendit është rruga më e shkurtër drejt pushtetit”, thotë Rama.
Cila është përgjigjja juaj ndaj kërkesave të protestuesve për arsim më të mirë, luftë kundër korrupsionit dhe ulje të kostos së jetesës?
Nuk kam pretenduar kurrë se gjithçka në Shqipëri është bërë mirë. Nuk besoj se të rinjtë duhet ta pranojnë thjesht atë që kemi arritur deri më tani. Shqetësimet e tyre në lidhje me arsimin, koston e jetesës dhe mungesën e mundësive reale janë të vlefshme dhe kërkojnë përgjigje thelbësore. Buxheti i vitit 2027, të cilin do ta paraqesim së shpejti, përfshin masa shtesë për familjet, shërbimet publike dhe studentët. Në të njëjtën kohë, i kam ftuar studentët dhe mësuesit në një dialog të hapur. Jam i gatshëm të shqyrtoj çdo propozim serioz, madje edhe ato që vijnë nga kritikët tanë më të ashpër.
Megjithatë, ekziston një vijë e qartë ndarëse midis studentëve që duan një të ardhme më të mirë dhe grupeve të mbuluara me kapuçë – përfshirë njerëz që i kam lidhur me lëvizjen Antifa – të cilët hedhin kokteje Molotov, sulmojnë ndërtesa publike dhe dëmtojnë pronën private. Lufta kundër korrupsionit është përgjegjësi e institucioneve të Drejtësisë. Nuk është puna e atyre që përdorin dhunën si mjet për të pretenduar se përfaqësojnë një brez të tërë.
A keni ndërmend të jepni dorëheqjen?
Jo. Në një demokraci, qeveritë ndryshojnë nëpërmjet zgjedhjeve, jo me kokteje molotovi. Populli shqiptar na dha një mandat të qartë vitin e kaluar dhe unë kam ndërmend ta zbatoj atë. Kushdo mund të kërkojë dorëheqjen time, kjo është pjesë e jetës demokratike. Askush nuk ka të drejtë ta imponojë atë me forcë. Detyra ime është të dëgjoj ankesat e vlefshme, të mbroj të drejtat e qytetarëve dhe të vazhdoj punën e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Unë nuk do të devijoj nga kjo detyrë sepse një pakicë beson se djegia e vendit është rruga më e shkurtër drejt pushtetit.