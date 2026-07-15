Protesta qytetare në Tiranë, dita e 46-të e tubimit para Kryeministrisë
Protesta qytetare në Tiranë shënon sot ditën e 46-të të saj. Si çdo ditë, protestuesit janë mbledhur në bulevardin përpara godinës së Kryeministrisë, ku do të vijojnë tubimin e tyre me fjalime dhe mesazhe kundër politikave aktuale.
Qytetarët protestues kërkojnë ndryshime në skenën politike, duke bërë thirrje për rrëzimin e klasës politike dhe anulimin e ligjit 21/2024.
Tubimi vijon të zhvillohet prej 46 ditësh radhazi, ndërsa pjesëmarrësit shprehen se do të vazhdojnë protestën deri në përmbushjen e kërkesave të tyre.