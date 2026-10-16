Protesta para Kryeministrisë, i riu ngjitet te hyrja e godinës me të porsalindurën pranë vetes dhe u drejtohet disa herë policëve

Protesta para Kryeministrisë, i riu ngjitet te hyrja e godinës me të porsalindurën pranë vetes dhe u drejtohet disa herë policëve

Një moment tensioni është regjistruar gjatë protestës para Kryeministrisë në Tiranë, ku një i ri është ngjitur në pjesën e hyrjes së godinës, ndërsa kishte me vete edhe vajzën e tij të porsalindur.

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Nga ky pozicion, i riu u është drejtuar disa herë efektivëve të policisë që ndodheshin përballë tij.

Situata para Kryeministrisë vijon të ndiqet mes tensioneve të protestës.

 

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