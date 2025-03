Protesta në Tetovë: Korrupsioni vret, kërkohet drejtësi për rastet tragjike!

Në sheshin “Iliria” në Tetovë pasditen e sotme nisi protesta e thirrur nga iniciativa “Zero”, me moton “protestë kundër korrupsionit që vret”. Qytetarët përmes pankartave kërkojnë drejtësi dhe përgjegjësi të vërtetë për rastin e djegies së diskotekës në Koçan, djegien e Spitalit Modular në Tetovë, djegies së autobusit të “Besa Trans” në Bullgari, por dhe të aksidentit të autobusit të “Durmo Turs”.

Kujtojmë se protesta sot janë paralajmëruar edhe në Shkup, e që janë thirrur nga nisma “Kush e ka radhën?”. Protesta do të mbahet me fillim nga ora 18:59 në sheshin “Maqedonia”.

