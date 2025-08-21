Protesta në Spanjë kundër menaxhimit të zjarreve

Protesta në Spanjë kundër menaxhimit të zjarreve

Banorët e qytetit Vigo në rajonin veriperëndimor Galicia mbajtën një protestë, duke denoncuar menaxhimin e zjarreve të fundit që kanë prekur zonën, raporton Anadolu.

Protestuesit u mblodhën në qytet për të shprehur pakënaqësinë e tyre ndaj asaj që e cilësuan si reagim të pamjaftueshëm për kontrollin e flakëve.

Sipas autoriteteve të mërkurën, gati 350 mijë hektarë tokë janë djegur gjatë 13 ditëve të fundit në Spanjë, ndërsa vendi po përballet ende me 22 vatra aktive zjarri.

Sipas të dhënave nga Sistemi Evropian i Informacionit për Zjarret në Pyje (EFFIS), gjithsej 391.581 hektarë janë djegur në Spanjë deri më 20 gusht të këtij viti, nga të cilët 350 mijë vetëm gjatë dy javëve të fundit.

Aktualisht, 22 zjarre me nivel të lartë rreziku po digjen në komunitetet autonome Galicia, Castile dhe Leon, si dhe në Extremadura.

Kryeministri Pedro Sanchez njoftoi se qeveria do të shpallë zonat e prekura nga zjarret si zona fatkeqësie javën e ardhshme.

MARKETING

Të ngjajshme

Rusët sulmojnë me dronë një fabrikë amerikane në Ukrainë, raportohet për shumë të lënduar

Rusët sulmojnë me dronë një fabrikë amerikane në Ukrainë, raportohet për shumë të lënduar

Trump shpall gjendje emergjente në Uashington – del personalisht patrullon me policinë

Trump shpall gjendje emergjente në Uashington – del personalisht patrullon me policinë

Trump kritikon Joe Bidenin që nuk e lejoi Ukrainën të “kundërsulmonte”

Trump kritikon Joe Bidenin që nuk e lejoi Ukrainën të “kundërsulmonte”

Perinski nënshkroi marrëveshje bashkëfinancuese për shtatë projekte në fushën e turizmit

Perinski nënshkroi marrëveshje bashkëfinancuese për shtatë projekte në fushën e turizmit

Trump: Perspektivat e paqes Ukrainë-Rusi do të bëhen të ditura “brenda dy javësh”

Trump: Perspektivat e paqes Ukrainë-Rusi do të bëhen të ditura “brenda dy javësh”

Ministri izraelit: Qyteti i Gazës do të rrënohet tërësisht si Beit Hanoun

Ministri izraelit: Qyteti i Gazës do të rrënohet tërësisht si Beit Hanoun