Protesta në Spanjë kundër menaxhimit të zjarreve
Banorët e qytetit Vigo në rajonin veriperëndimor Galicia mbajtën një protestë, duke denoncuar menaxhimin e zjarreve të fundit që kanë prekur zonën, raporton Anadolu.
Protestuesit u mblodhën në qytet për të shprehur pakënaqësinë e tyre ndaj asaj që e cilësuan si reagim të pamjaftueshëm për kontrollin e flakëve.
Sipas autoriteteve të mërkurën, gati 350 mijë hektarë tokë janë djegur gjatë 13 ditëve të fundit në Spanjë, ndërsa vendi po përballet ende me 22 vatra aktive zjarri.
Sipas të dhënave nga Sistemi Evropian i Informacionit për Zjarret në Pyje (EFFIS), gjithsej 391.581 hektarë janë djegur në Spanjë deri më 20 gusht të këtij viti, nga të cilët 350 mijë vetëm gjatë dy javëve të fundit.
Aktualisht, 22 zjarre me nivel të lartë rreziku po digjen në komunitetet autonome Galicia, Castile dhe Leon, si dhe në Extremadura.
Kryeministri Pedro Sanchez njoftoi se qeveria do të shpallë zonat e prekura nga zjarret si zona fatkeqësie javën e ardhshme.