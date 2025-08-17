Protesta në New York nën sloganin “Ndalo urinë në Gaza”

Shumë njerëz kanë marrë pjesë në marshimin “Ndalo urinë në Gaza” në New York për të protestuar kundër vrasjes së gazetarëve në Palestinë nga forcat izraelite dhe për të bërë thirrje për t’i dhënë fund urisë në Gaza, raporton Anadolu.

Pjesëmarrësit mbanin pankarta dhe brohoritnin slogane, si dhe theksuan situatën urgjente humanitare në Gaza, duke u përafruar me protesta të ngjashme të mbajtura në të gjithë botën pas sulmit vdekjeprurës izraelit që vrau disa gazetarë në fillim të javës.

Duke hedhur poshtë thirrjet ndërkombëtare për armëpushim, Izraeli vazhdon me luftën brutale në Rripin e Gazës që nga tetori i vitit 2023, duke vrarë të paktën 61.900 palestinezë.

Nëntorin e vitit të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhër-arreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me një padi gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.

