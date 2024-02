Protesta në Francë, fermerët mësyjnë brenda panairit në Paris, përplasen me policinë

Fermerët francezë kanë hyrë në një panair të madh të fermave në Paris të shtunën përpara një vizite të presidentit Emmanuel Macron ku përfunduan duke u përleshur me policinë. Ata vijojnë protestat e tyre ndaj rregulloreve kufizuese mjedisore të BE-së, si dhe rritjes së kostove dhe taksave.

Videot e shpërndara në rrjetet sociale tregojnë fermerët duke brohoritur: “Macron, dorëhiqu!” ndërsa ata tentojnë të kalojnë linjat e policisë brenda panairit. “Kjo është shtëpia jonë!” ata u dëgjuan gjithashtu duke bërtitur ndërsa po përballeshin me autoritetet.

NOW – Farmers chant "Macron resign" at the international Agricultural Salon in Porte de Versailles, Paris. pic.twitter.com/gXTrzJivy5

— Bruce Snyder (@realBruceSnyder) February 24, 2024