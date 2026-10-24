Protesta kthehet në “luftë” në Tiranë, sulm me fishekzjarre e molotov mbi policinë
Në asnjë rrugë rreth qendrës së Tiranës nuk ka më qetësi. Ka përplasje të ashpra mes policisë dhe protestuesve, që të krijojnë idenë e një skene lufte.
Protesta e sotme ka qenë mjaft e dhunshme, me protestuesit që prej orësh tashmë nuk kanë ndalur sulmet me molotovë, gurë dhe fishekzjarrë në drejtim të policisë.
Pas rënies së errësirës, sulmi është bërë edhe më i furishëm, si në sheshin “Skënderbej”, ashtu edhe në afërsi të Bulevardit.
Nga ana tjetër, policia ka hedhur vazhdimisht ujë dhe gaz lotsjellës.