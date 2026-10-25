Protesta e djeshme në Tiranë, Ministria e Shëndetësisë: 23 të lënduar në total

Protesta e djeshme në Tiranë, Ministria e Shëndetësisë: 23 të lënduar në total

Ministria e Shëndetësisë ka publikuar bilancin paraprak të personave të lënduar gjatë protestës së 24 tetorit në Tiranë.

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Shik.mk

Sipas njoftimit, në strukturat spitalore dhe poliklinikat janë paraqitur gjithsej 23 persona të lënduar, mes tyre protestues, efektivë policie, përfaqësues të medias dhe një deputet.

Ndërkohë, vëmendje e veçantë i është kushtuar 28-vjeçarit të lënduar në sy, i cili i është nënshtruar një ndërhyrjeje kirurgjikale urgjente, dhe sot do të zhvillohet një konsultë e zgjeruar.

Njoftimi i plotë:

PËRDITËSIM informacioni mbi të lënduarit gjatë protestës së djeshme, 25 tetor 2026, oa 09:15

Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, sipas informacioneve paraprake nga strukturat spitalore dhe poliklinikat informon se gjatë protestës së datës 24 tetor 2026 në strukturat shëndetësore janë paraqitur 23 të lënduar:

*Në Spitalin Universitar të Traumës janë paraqitur 16 të lënduar:

  • 12 protestues. Njëri prej të cilëve i lënduar në sy.
  • 2 përfaqësues të medias.
  • 2 efektivë policie.

Për protestuesin e lënduar në sy: është kryer dje ndërhyrja kirurgjikale e urgjencës. Sot do të zhvillohet një konsultë e zgjeruar, me ekip të përbashkët profesionistësh të SUT dhe QSUT për të përcaktuar vijueshmërinë e trajtimit.

Në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, janë paraqitur:

  • 1 deputet i Kuvendit
  • 1 protestues
  • 2 efektivë policie
  • 1 përfaqësues i medias

Të lënduarit kanë marrë mjekimin dhe kanë lënë ambjentet e QSUT.

Poliklinika e Specialiteteve Nr.2, Tiranë janë paraqitur:

  • 2 efektivë policie, të cilët kanë marrë trajtim e nevojshëm dhe janë larguar.

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