Protesta e 1 Majit në Shkup: “Luftojmë për paga, nuk lutemi”

Protesta e 1 Majit në Shkup: “Luftojmë për paga, nuk lutemi”

Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë (LSM) organizoi protestë me rastin e 1 Majit, Ditës Ndërkombëtare të Punëtorëve, nën moton “Luftojmë për paga, nuk lutemi”, raporton Anadolu.

Qindra njerëz u mblodhën para ndërtesës së LSM-së, prej ku marshuan drejt Kuvendit, Dhomës së Tregtisë dhe më pas drejt Qeverisë.

Kryetari i LSM-së, Sllobodan Trendafilov, në fjalimin e tij para selisë së Qeverisë tha se gjysma e popullsisë punëtore në vend jeton me një pagë më pak se 600 euro.

Ai tha gjithashtu se një e treta e popullsisë së përgjithshme të aftë për punë në Maqedoninë e Veriut jeton nën kufirin e varfërisë.

“Ne kërkojmë që paga minimale të rritet për dy vjet. Për dy vjet ata kanë refuzuar ta rrisin atë sepse nuk duan të rivendosin dinjitetin e punëtorit”, shtoi Trendafilov.

Ashtu edhe si në protestat e kaluara nga LSM, protestuesit kërkuan pagë minimale prej 600 eurosh dhe rritje lineare prej 100 eurosh për të gjithë.

Ndryshe, Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë ka protestuar disa herë këtë vit me kërkesë për rritjen e pagave.

Të ngjajshme

Transporti publik në Shkup me orar javor gjatë fundjavës së 1 Majit

Transporti publik në Shkup me orar javor gjatë fundjavës së 1 Majit

Kosovë, mbahet protestë me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Punëtorëve

Kosovë, mbahet protestë me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Punëtorëve

Haxhiu mirëpret prezantimin e rezolutës në Kongresin Amerikan në mbështetje të anëtarësimit të Kosovës në NATO

Haxhiu mirëpret prezantimin e rezolutës në Kongresin Amerikan në mbështetje të anëtarësimit të Kosovës në NATO

Policia arrestoi shtatë persona në Shkup nën pretendimin se tentuan të djegin një sinagogë

Policia arrestoi shtatë persona në Shkup nën pretendimin se tentuan të djegin një sinagogë

BDI: Kush e autorizoi Burim Latifin të anulojë kontratën me kompaninë sarajevase dhe të nënshkruajë me atë të Dodikut

BDI: Kush e autorizoi Burim Latifin të anulojë kontratën me kompaninë sarajevase dhe të nënshkruajë me atë të Dodikut

Trump kritikon CNN dhe New York Times për mbulimin e luftës me Iranin

Trump kritikon CNN dhe New York Times për mbulimin e luftës me Iranin