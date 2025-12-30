Propozimi i Wenger merret parasysh, FIFA ka gati ndryshimin e madh në futboll
Në Samitin Botëror të Sportit, i cili po mbahet këto ditë në Dubai, presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, ka paralajmëruar se shumë shpejt mund të hyjë në fuqi propozimi i Arsene Wenger në lidhje me pozicionin jashtë loje.
Por, çfarë propozon Wenger? Një lojtar do të jetë në pozicion jashtë loje vetëm nëse e ka kaluar plotësisht mbrojtësin e fundit, kështu që nuk do të vendoset më në bazë të një pjese të trupit.
Rregulli mund të hyjë në lojën e futbollit që nga sezoni i ardhshëm, por më parë duhet të njihet dhe miratohet nga IFAB (Bordi Ndërkombëtar i Shoqatës së Futbollit).