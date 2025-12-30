Propozimi i Wenger merret parasysh, FIFA ka gati ndryshimin e madh në futboll

Propozimi i Wenger merret parasysh, FIFA ka gati ndryshimin e madh në futboll

Në Samitin Botëror të Sportit, i cili po mbahet këto ditë në Dubai, presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, ka paralajmëruar se shumë shpejt mund të hyjë në fuqi propozimi i Arsene Wenger në lidhje me pozicionin jashtë loje.

Por, çfarë propozon Wenger? Një lojtar do të jetë në pozicion jashtë loje vetëm nëse e ka kaluar plotësisht mbrojtësin e fundit, kështu që nuk do të vendoset më në bazë të një pjese të trupit.

Rregulli mund të hyjë në lojën e futbollit që nga sezoni i ardhshëm, por më parë duhet të njihet dhe miratohet nga IFAB (Bordi Ndërkombëtar i Shoqatës së Futbollit).

MARKETING

Të ngjajshme

Kampi i Anthony Joshuas lëshon deklaratë për aksidentin që mori jetën e dy miqve të tij të ngushtë

Kampi i Anthony Joshuas lëshon deklaratë për aksidentin që mori jetën e dy miqve të tij të ngushtë

Barcelona shton tre lojtarë nga Serie A në listën e ngushtë për ta përforcuar mbrojtjen

Barcelona shton tre lojtarë nga Serie A në listën e ngushtë për ta përforcuar mbrojtjen

SHBA-të kryejnë sulmin e parë tokësor kundër karteleve të drogës brenda Venezuelës

SHBA-të kryejnë sulmin e parë tokësor kundër karteleve të drogës brenda Venezuelës

NBA/ Oklahoma vijon fitoret, Cleveland “thyen” San Antonio-n, sukses për Miami-n

NBA/ Oklahoma vijon fitoret, Cleveland “thyen” San Antonio-n, sukses për Miami-n

Shvercerat e vendosur: Jasin Konjali, dorëzo klubin menjëherë

Shvercerat e vendosur: Jasin Konjali, dorëzo klubin menjëherë

Mësohet gjendja e Anthony Joshuas pas aksidentit me dy të vdekur në Nigeri

Mësohet gjendja e Anthony Joshuas pas aksidentit me dy të vdekur në Nigeri