Propozimi i Gërvallës për Kryeparlamentare, Haradinaj thotë se VV’ja po përdor strategji “për ta konsumuar 30-ditëshin”

Propozimi i Gërvallës për Kryeparlamentare, Haradinaj thotë se VV’ja po përdor strategji “për ta konsumuar 30-ditëshin”

Seanca e parë konstituive pas aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese përfundoi pa zgjedhjen e kryeparlamentares.
Kandidatet e propozuara, Albulena Haxhiu dhe Donika Gërvalla, dështuan të marrin shumicën e nevojshme. Pas këtij dështimi, seanca është shtyrë për 22 gusht.

Në lidhje me zhvillimet e ditës, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka vlerësuar se qasja e Lëvizjes Vetëvendosje nuk ka pasur për qëllim gjetjen e një kandidati unifikues.
“Së pari kandidaturat, që u propozua edhe zonja Gërvalla, nuk mendoj që është qëllimi me ardh deri të një kandidat unifikues. Se po të ishte ai qëllim, do të kishim pas edhe kandidatura tjera sot. Më shumë VV-ja e paralajmëroi një strategji të konsumimit të këtij 30 ditshi. Që do të vjen kohë pas kohe me kandidatura që janë përjashtuese. Nëse dëshriojnë të arrijnë të një kandidaturë unifikuese, jemi të hapur dhe nuk ka nevojë për ta ndërpre seancën”, ka thënë Haradinaj në RTV Dukagjini.

Ai përmendi edhe disa emra, që sipas tij, nëse do të propozoheshin do t’i merrnin votat.

“Në nuk kemi asnjë marrëveshje, marrëdhënie me Listën Serbe. Nëse ka dashtë Kurti dhe VV-ja me mund Listën Serbe sot, e kish mund menjëherë me Glauk Konjufcën, se ish zgjedh kryetari i Kuvendit. I kish mund me Sarandën dhe me Shqipen…”, ka thënë Haradinaj.

MARKETING

Të ngjajshme

Ambasadori i BE-së në Serbi bën thirrje për shtensionim: Të hetohet përdorimi i forcës së tepruar policore

Ambasadori i BE-së në Serbi bën thirrje për shtensionim: Të hetohet përdorimi i forcës së tepruar policore

Gjykata austriake lejon përdorimin e Sheriatit në arbitrazh privat

Gjykata austriake lejon përdorimin e Sheriatit në arbitrazh privat

PTHP ngriti procedurë hetimore ndaj 32 vjeçarit nga Shkupi, dyshohet se e grabiti fqiun e tij nën kërcënimin e një thike

PTHP ngriti procedurë hetimore ndaj 32 vjeçarit nga Shkupi, dyshohet se e grabiti fqiun e tij nën kërcënimin e një thike

Letër urimi nga Ambasadori Ulusoy për Sejid Emin, kryeredaktorin e TIMEBALKAN

Letër urimi nga Ambasadori Ulusoy për Sejid Emin, kryeredaktorin e TIMEBALKAN

Dështoi të zgjidhet Kryetare e Kuvendit, Donika Gërvalla reagon me fjalët e babit të saj

Dështoi të zgjidhet Kryetare e Kuvendit, Donika Gërvalla reagon me fjalët e babit të saj

Ben-Gvir përdor fotot e shkatërrimit në Gaza për t’i torturuar të burgosurit palestinezë

Ben-Gvir përdor fotot e shkatërrimit në Gaza për t’i torturuar të burgosurit palestinezë