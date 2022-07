Propozimi francez nuk do të miratohet sot në Qeveri

Propozimi francez nuk do të jetë në rend dite sot në seancë për miratim, kanë konfirmuar për “Slloboden Peçat” burimi nga Qeveria, edhe pse dje u paralajmëruar mundësi e tillë.

Sipas informacioneve Qeveria nuk do të shpejtojë me miratimin e dokumentit sepse konsultimet ende po zgjasin dhe nuk janë shterur.

Nga Qeveria sërish pohojnë se asgjë nuk do të jetë kontestuese për identitetin, arsimin, historinë nuk do të jenë pjesë e kornizës negociuese.

Kryetari i Kuvendit, Talat Xhaferi ka deklaruar se deri në fund të javës pritet të mbahet seanca për propozimin francez.