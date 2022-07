Propozimi francez do të publikohet në ueb faqen e Qeverisë

Në ueb faqen e Qeverisë sot do të publikohet propozimi francez për heqjen e vetos bullgare dhe për fillimin e bisedimeve për anëtarësim të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian.

Kryeministri Dimitar Kovaçevski ka deklaruar se propozimi francez në formën integrale do të publikohet menjëherë pas takimit të kryeministrit me partnerët e koalicionit që ka filluar në orën 11.

“Gjatë ditës, përpos takimit me koalicionit, do të mbahen një sur konsultimesh edhe me ekspertët si dhe mediat”, ka shkruar Kovaçevski, përcjell SHENJA.