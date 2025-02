Propozim-vendimi për ndryshimin e linjave të transportit të udhëtarëve në Shkup nuk kaloi në seancën e sotme të Këshillit të Qytetit të Shkupit

Këshilli i Qytetit të Shkupit sot nuk e ka pranuar propozim-vendimin për ndryshimin e llinjave të transportit të udhëtarëve.

Drejtori i Ndërmarrjes së Transportit Publik, Dragi Kushevski, para këshilltarëve sqaroi se ky ndryshim i linjave të transportit është bërë konform gjendjes faktike dhe do të zvogëlohet për 70 deri në 80 për qind.

“Me orarin që është propozuar shkurtohet koha ndërmjet nisjeve me një minutë, dy, tre, jo për t’u ofruar qytetarëve një shërbim më të keq, por sepse gjatë komunikacionit, në turma, ata autobusë që nisen në shtatë apo tetë minuta takohen me njëri-tjetrin. Njëri ecën bosh në turmë, tjetri plot dhe më pas humbet gjysmën e kthesës. Ne e kemi atë autobus, por mbetet i papërdorur. Koha e nisjes nga stacioni i nisjes deri në stacionin e fundit 10 vjet më parë, kur u bë ndryshimi i fundit në orarin e linjës, ishte 50 minuta dhe tani nuk mund të arrish për 55 minuta apo për një orë. Ky orar është bërë sipas situatës faktike. Të mos gënjehemi se nuk do të ketë përjashtime, por ato do të jenë minimale”, theksoi Kushevski.

Grupi këshillëdhënës i VMRO-DPMNE-së dhe Koalicioni i Qytetit të Shkupit deklaruan se nuk do ta mbështesin kërkesën, duke shpjeguar se sipas tyre, linjat do të shkurtohen.

“Si kryetar i Komisionit për urbanizëm dhe komunikacion, ditëve të kaluara mbajtëm një mbledhje komisioni me sektorin e komunikacionit të Qytetit të Shkupit dhe me udhëheqësit e asaj kompanie. Më duhet t’ju them se në Komisionit kjo pikë për ndryshimin e linjës së transportit nuk kaloi. Ne si këshilltarë nga VMRO-DPMNE dhe Koalicioni nuk do ta përkrahim një pikë të tillë sepse në asnjë mënyrë nuk jemi për shkurtimin e linjave, gjegjësisht zvogëlimin e numrit të autobusëve ekzistues gjatë ditës për qytetarët2, tha Martin Stojanovski nga VMRO-DPMNE.

Në seancën e sotme nuk ka kaluar as propozim-vendimi për prokurimin e eko-autobusëve.

