Propozim ligji për institucionet e arsimit të mesëm të bashkësive fetare e kaloi filtrin e komisionit

Komisioni kuvendor për Arsim, Shkencë dhe Sport sot dha mbështetje Propozim-ligjin për institucionet e arsimit të mesëm të bashkësive fetare, të paraqitur nga deputetët nga pushteti dhe e dërgoi për procedurë të mëtejshme parlamentare. Për këtë ligj u paraqitën 22 amendamente – 10 nga deputetët nga pushteti dhe 12 nga deputeti i Frontit Evropian Sali Murati. Në komision u pranuan 11 amendamente.

Qëllimi i këtij ligji, siç theksohet në shpjegimin e propozuesve, është të sigurohet interesi më i mirë i nxënësve të regjistruar në Shkollën Teologjike – Shkup dhe Shkollën e Mesme Teologjike “Isa Beg” – Shkup, duke krijuar një mundësi ligjore për të dhënë maturën shtetërore në përputhje me Ligjin për Arsimin e Mesëm dhe Konceptin për provimin e maturës shtetëtore, provimin e maturës shkollore dhe provimin përfundimtar. Kjo, siç theksohet në ligj, mundëson vazhdimin e pandërprerë të arsimit të tyre në universitetet në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

“Për lëndët e arsimit të përgjithshëm, sipas planit mësimor, do të zbatohen programet e arsimit të mesëm, të përcaktuara nga Ministri i Arsimit dhe Shkencës. Programet mësimore për lëndët e fushës ortodokse, pra feja islame dhe teologjia do të përgatiten nga shkollat përkatëse fetare dhe do të miratohen nga themeluesi i tyre. Mbështetja profesionale dhe këshillimore për mësuesit që japin lëndë të arsimit të përgjithshëm

në shkollat e mesme fetare ofrohet nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit, në përputhje me kompetencat e saj. Nxënësit e regjistruar në Shkollën Teologjike – Shkup dhe në Shkollën e Mesme Teologjike “Isa

Beg” – Shkup kanë të drejtë të japin provimin e maturës shtetërore, në përputhje me Ligjin për Arsimin e Mesëm dhe aktet nënligjore të miratuara në bazë të tij, duke përfshirë Konceptin për provimin e maturës shtetëtore, provimin e maturës shkollore dhe provimin përfundimtar. Nxënësit që kalojnë me sukses provimin shtetëror të maturës fitojnë të drejtën për të vazhduar arsimin e tyre në institucionet e arsimit të lartë në vend. Përveç kësaj, studentët që kanë marrë diplomë për arsim të përfunduar në Shkollën Teologjike – Shkup dhe Shkollën e Mesme Teologjike “Isa Beg” – Shkup, fitojnë të drejtën të vazhdojnë arsimin e tyre në institucionet e arsimit të lartë të themeluara nga bashkësitë fetare në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në përputhje me ligjin dhe kushtet e përcaktuara nga vetë institucionet”, thuhet në Propozim-ligjin për institucionet e arsimit të mesëm të bashkësive fetare.

Pas refuzimit të amendamentit të parë të paraqitur nga deputeti Murati, ai theksoi se formulimi aktual i ligjit krijon trajtim diskriminues që favorizon vetëm dy bashkësi fetare, ndërsa përjashton Kishën Katolike, Kishën Ungjillore Metodiste dhe bashkësinë hebraike dhe bashkësi e grupe të tjera fetare. Ai theksoi se në formën e tij aktuale, asnjë gjyqtar kushtetues nuk do ta pranojë këtë ligj.

“Këtu nuk janë të barabartë si në Nenin 19 ose amendamentin 7, ato janë kategori kushtetuese. Një rregullim i tillë selektiv përfaqëson një zbatim klasik të diskriminimit në baza fetare, pavarësisht se sa janë. Ne jemi për përmirësimin e zgjidhjes ligjore, në mënyrë që të ketë një ekuilibër midis lirive fetare dhe të mos ketë ndërhyrje të institucioneve shtetërore në pavarësinë e bashkësive fetare. Këtu do të vijmë menjëherë te problemet nga aspekti kushtetues-juridik”, tha Murati.

Ministrja e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska theksoi se amendamentet e paraqitura nga deputeti Murati po bëhen të panevojshme, sepse, siç tha ajo, ndryshimet e propozuara nga deputetët nga pushteti zgjidhin të gjitha problemet që ai i renditi në amendamentet e tij.

“Për dymbëdhjetë vjet ka pasur përpjekje për të miratuar këtë ligj, dhe vitin e kaluar ju miratuat një ligj që Gjykata Kushtetuese e rrëzoi. Pse nuk reaguat me amendamente të tilla kur ishit në pushtet? Në vend të kësaj, lejuat të miratohej një ligj që Gjykata Kushtetuese e quajti jokushtetues. Po ju them vetëm se me amendamentin e parë të pranuar nga deputetët nga pushteti, nuk ka më nevojë për amendamentin tuaj sepse pikërisht siç thoni, është bërë një korrigjim në ligj. Kushtet e kushtetutës janë përmbushur, siç shkruani në amendamentin tuaj. E njëjta gjë ndodh në të gjitha amendamentet pasuese. Dy shkollat po fshihen dhe zëvendësohen me shkolla fetare. Pa një marrëveshje me bashkësitë fetare në vend, keni vendosur të miratoni një ligj jokushtetues”, tha Janevska.

Deputeti i Aleancës për Shqiptarët nga krahu i Arben Taravarit, Halil Snopçe, theksoi se vetë fakti që propozim-ligji propozua me mangësi në draftin e parë tregon se nuk është planifikuar mirë.

“Drafti i parë i këtij propozim-ligji që kaloi në Kuvend, për të cilin votuam dhe unë votova dhe do të mbështes çdo ligj. Unë nuk jam ekspert kushtetues, por po komentoj mbi atë që ju komentuat. Vetë fakti që u propozua me mangësi në draftin e parë tregon se nuk ishte planifikuar mirë. Kolegia ime Ivanka Vasilevska dhe kolegë të tjerë duhet të kishin ndërhyrë dhe ju po thoni se kushtet kushtetuese tani janë përmbushur. Pra, ato nuk u përmbushën në draftin e parë. Si mund të propozoni një ligj të tillë që është jokushtetues? Kam frikë se është një bllof nga ana juaj. Mos po bëni bllof? Pati një draft që ra në Gjykatën Kushtetuese. Dhe ky është shqetësimi. Shqetësimi është të mos bllofojmë tani siç bëjmë shpesh dhe të bie në Gjykatën Kushtetuese. Unë nuk jam ekspert dhe natyrisht dua fuqimisht të besoj se tani do të korrigjohet me këto ndërhyrje. Duhet të kemi kujdes të mos bllofojmë. Ata prindër dhe fëmijë nuk meritojnë të hyjnë përsëri në golgotë. Vetë fakti që tani me miratimin e këtyre amendamenteve, ato do të jenë një kategori kushtetuese, nuk do të ketë më pengesa me Kushtetutën. Pse lejuam që propozimi i parë të jetë i gabuar?, tha Snopçe.

Ministrja Janevska iu përgjigj Snopçes. Ajo theksoi se dhoma ligjdhënëse është ajo duhet të sqarojë dhe rregullojë gjërat.

“Nuk thashë që është jokushtetuese dhe se Qeveria nuk është joserioze kur propozon diçka. Por kjo është arsyeja pse ekziston ligjdhënëse për të sqaruar gjërat dhe për të rregulluar gjërat. Kjo është puna juaj. Ju falënderova të gjithëve që keni investuar përpjekje, sepse as unë nuk jam eksperte, për atë që keni përmirësuar tekstin e ligjit, theksoi Janevska.

