Propagandë, cinizëm dhe politikë pa parime

Sot doktrinat ekspansioniste “Bota ruse” dhe “Bota serbe”, me shumë ndikim në rajon, përfshirë Maqedoninë e Veriut, shkaktojnë probleme të vazhdueshme. Nuk përjashtohen tronditje të reja në Ballkanin Perëndimor. Ku ka shkëndija, mund të ketë zjarr. Ky zjarr më së paku i duhet Europës, veçanërisht pas luftës në Ukrainë, dhe më së shumti i duhet Rusisë, veçanërisht pas asaj që bën në Ukrainë.

Shkruan: Salajdin SALIHU

Regjimet në Rusi dhe Serbi kanë ngjashmëri të habitshme. Janë regjime që kanë qëllime ekspansioniste – me ushtri që kanë bërë krime kundër njerëzimit, me makineri propagandistike që e demonizojnë viktimën dhe e shfajësojnë kriminelin.

Dy regjimet, që prodhojnë gënjeshtra dhe paragjykime për popujt tjerë, i quajnë shqiptarët “elementë mafiozë dhe të kriminalizuar”, të cilët ia prishkan botës rehatinë. Shqiptarët demonizohen nga politikanët dhe intelektualët serbë. Demonizohen nga Putini, Lavrovi, Medvedevi. Shqiptarët janë demonizuar dhe dejonizohen, sepse tradicionalisht kanë qenë pengesë për shtrirjen ruse e serbe në rajon. Rusia dhe Serbia ishin kundër krijimit të shtetit të pavarur shqiptar dhe shtetit të pavarur të Kosovës. Prandaj, dikur i shumëfishonin gënjeshtrat dhe mashtrimet se shqiptarët ishin, si thuhej, “popull pa vetëdije shtetërore”, “pa kujtime historike”, “të egër”, “të paemancipuar”, që “duhej të udhëhiqeshin pasi nuk dinin të vetëqeverisnin”, kurse tani akuzohen si “elementë mafiozë” e çka jo tjetër.

Shqiptarët ia kanë parë sherrin propagandës agresive ruse dhe serbe. Ajo pati ndikim të madh te qendrat e vendosjes. Infektoi shumë autorë dhe diplomatë europianë, të cilët nuk u munduan ta njihnin realitetin shqiptar. Ka shembuj të panumërt që flasin për demonizimin e shqiptarëve. Veçanërisht gjatë shekullit XIX. Fatkeqësisht kjo dukuri vazhdon.

Shqiptarët, për shumë kohë, nuk patën strategji kundër propagandës agresive ruse e serbe. Pasi nuk arritën të vetëpërfaqësoheshin në arenën e kombeve, ata u prezantuan nga të tjerët. Kur nuk vetëpërfaqësohesh siç je dhe siç dëshiron të jesh, atëherë do të prezantohesh nga të tjerët, por ashtu siç nuk je dhe siç nuk dëshiron të jesh. Historia dëshmon se të tjerët të prezantojnë sipas kallëpeve dhe qëllimeve të tyre. Sot shqiptarët, përkundër problemeve, e kanë zërin e tyre në institucionet ndërkombëtare dhe, së paku, nuk lejojnë që Serbia dhe Rusia të bëjnë monolog.

Zëdhënësja e ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zaharova, e akuzoi Perëndimin se synon ta destabilizojë Ballkanin Perëndimor. Akuzat e Rusisë duhet të lexohen së mbrapshti: Rusia ka një plan për destabilizimin e rajonit. Analistët dhe politikanët europianë flasin shpesh (duke u bazuar në informacione të besueshme) se qarqet e sipërpërmendura e përgatisin terrenin për ta destabilizuar Ballkanin Perëndimor.

Rusia e akuzon Perëndimin se “zbaton politikë koloniale në Bosnjë” dhe e mbron politikanin prorus, Milorad Dodik. Kryetari i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, vazhdon me politikën e dyanshme “këndej dhe andej”. Ai deklaroi se Serbia nuk donte të votonte për pezullimin e Rusisë nga Këshilli për të Drejtat e Njeriut i OKB-së, por këtë e bëri, siç tha, për shkak të presionit ndërkombëtar. Vuçiqi tha se e donte Europën dhe Rusinë, por më shumë e donte Serbinë. Ai e do Serbinë dhe Rusinë, por jo edhe Europën. Rusia për të është dashuri. Europa është vetëm interes.

Putini dhe Rusia adhurohen në Serbi. Serbia nuk ndjek sanksione kundër Rusisë. Ajo ka pranuar nga Kina kontingjent armësh të sistemit raketor tokë-ajër. Ish senatori zviceran, Dick Marty, që ia bëri shërbimin më të madh propagandës serbe, tani mbrohet prej organeve të specializuara të Zvicrës, pasi rrezikohet nga shërbimi sekret serb. Serbia donte ta vriste atë që pastaj t’i akuzonte shqiptarët për hakmarrje.

Këto zhvillime ndërlidhen me Kosovën dhe shqiptarët. Serbia armatoset për shkak të Kosovës. Sulmet në veriun e Kosovës, sipas analistëve, dirigjohen nga agjenturat ruse që duan t’ia vënë flakën rajonit.

Veprimet e Serbisë janë të njohura dhe të pritshme. Ajo ka pasur qëllime ekspansioniste. Ka bërë krime dhe pastaj i ka fajësuar shqiptarët, si në rastin “Panda”. Nuk janë të pritshme qëndrimet e Brukselit. Europa është e mefshtë derisa Serbia merr armatime të sofistikuara nga Kina dhe Rusia. Serbia miklohet, ndonëse udhëhiqet nga bashkëpunëtorët e dikurshëm të Millosheviqit dhe adhuruesit e sotëm të Putinit.

Në Serbi votohen më shumë ata që e urrejnë Europën, kurse qytetarët e saj udhëtojnë pa viza nëpër Europën që e urrejnë. Në anën tjetër,qytetarët e Kosovës nuk mund të udhëtojnë lirshëm nëpër Europën që e duan.

Në Serbi dhenë Republikën Serpska shahet dhe urrehet Europa, por përfitohet nga projektet financiare të BE-së. Republika Serpska-s iu miratuan katër projekte kapitale infrastrukturore me vlerë prej 105 milionë eurosh. Këtë s’do ta dinim sikur projektet të mos suspendoheshin pas fillimit të luftës në Ukrainë. Projektet u suspenduan, pasi Dodiku “zhvillon politikë secesioniste”. Dodiku ka zhvilluar politikë secesioniste dhe proruse edhe para se Ukraina të pushtohej nga Rusia. Projektet e këtilla vetëm se ua shtojnë jetëgjatësinë politike politikanëve që e urrejnë Europën.

Serbia është më afër BE-së në krahasim me Shqipërinë, Maqedoninë dhe Kosovën. Shqiptarët përballen me cinizmin e burokratëve europianë, të cilët Europën e sollën në gjendjen e tanishme. Ata sillen me respekt ndaj atyre që e urrejnë Europën dhe me cinizëm ndaj atyre që të ardhmen e shohin në gjirin e BE-së, pa menduar alternativë tjetër.

Shumë burokratë cinikë e mendjemëdhenj, të cilët i shpërfillën shqetësimet dhe parashikimet e mendimtarëve më të njohur europianë, prandaj edhe nuk arritën t’i parashikonin ngjarjet, i besuan ose iu frikësuan Putinit, i cili e shantazhoi Europën nëpërmjet burimeve të energjisë.

“Bota ruse”dhe “Bota serbe”, ndërkohë, e shtriu ndikimin në Ballkanin Perëndimor dhe gjetkë. Edhe në Maqedoninë e Veriut. Një analizë e botuar së fundmi thotë se dy doktrinat kanë shtrirje në qarqet akademike, universitare, politike dhe mediale maqedonase. Nëpër rrjete sociale ka histeri të paparë adhurimi për Putinin e për Serbinë dhe urrejtje ndaj NATO-s dhe BE-së. Sipas një sondazhi, rezulton se shumica e maqedonasve e shohin Serbinë si miken më të madhe. Ky fakt është komentuar me mahnitje nga Vuçiqi. Procesi i “serbizimit të vetëdijes” i ka rrënjët shumë të thella. Serbia ka arritur, në masë të madhe, ta përvetësojë shpirtin e shumicës së maqedonasve. Aty ku adhurohet Serbia, njëherësh adhurohet Rusia. Shtrirja e këtij ndikimi të dëmshëm për rajonin, por edhe për Europën në përgjithësi, mund të pengohet vetëm nëpërmjet një politike europiane vizionare, e cila do ta pranonte Ballkanin Perëndimor sa më parë në gjirin e saj.