Pronarit të diskotekës “Pulse” i është gjetur një telefon në qeli

Pronarit të diskotekës “Pulse” i është gjetur një telefon në qeli

Gjykimi për zjarrin në diskotekën “Pulse” në Koçan vazhdon sot në sallën e gjyqit në Idrizovë të Gjykatës Themelore Penale në Shkup. Seanca e sotme dëgjimore është planifikuar të përfshijë dëshmi nga përfaqësuesit ligjorë të palëve të dëmtuara në këtë rast.

Para fillimit të seancës dëgjimore, gjykata njoftoi se në qelinë e Dejan Jovanov – Dekos, pronar i diskotekës “Pulse”, është gjetur një telefon celular.

Gjyqtarja Dijana Gruevska-Ilievska e paralajmëroi Jovanovin dhe tregoi se nëse një incident i tillë do të ndodhte përsëri, do të vendoseshin masa më të rrepta, përfshirë ndalimin e vizitave.

Gjetja e një telefoni celular në njësitë e paraburgimit konsiderohet një shkelje e rëndë disiplinore, pasi lejon komunikim të papenguar me botën e jashtme, gjë që mund të ndikojë në rrjedhën e procedurave gjyqësore, hetimin ose dëshmitarët.
Gjyqi vazhdon me paraqitjen e provave dhe dëgjimin e palëve në procedurë.

MARKETING

Të ngjajshme

Heroi i Bondi Beach, Ahmedi: Doja vetëm të shpëtoja njerëz të pafajshëm

Heroi i Bondi Beach, Ahmedi: Doja vetëm të shpëtoja njerëz të pafajshëm

MPB njofton se nga fillimi i dhjetorit janë regjistruar 18.318 shkelje të rregullave të trafikut

MPB njofton se nga fillimi i dhjetorit janë regjistruar 18.318 shkelje të rregullave të trafikut

Ahmeti: Kosova dëshmoi pjekuri të lartë demokratike, urime për fitoren e Vetëvendosjes

Ahmeti: Kosova dëshmoi pjekuri të lartë demokratike, urime për fitoren e Vetëvendosjes

Gashi uron Kurtin për fitoren në zgjedhjet parlamentare

Gashi uron Kurtin për fitoren në zgjedhjet parlamentare

Përparim Rama reagon për rezultatin e LDK-së, ka disa fjalë për Lumir Abdixhikun

Përparim Rama reagon për rezultatin e LDK-së, ka disa fjalë për Lumir Abdixhikun

Mbyllet pika kufitare në mes Maqedonisë dhe Greqisë për automjetet e mallrave

Mbyllet pika kufitare në mes Maqedonisë dhe Greqisë për automjetet e mallrave