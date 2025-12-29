Pronarit të diskotekës “Pulse” i është gjetur një telefon në qeli
Gjykimi për zjarrin në diskotekën “Pulse” në Koçan vazhdon sot në sallën e gjyqit në Idrizovë të Gjykatës Themelore Penale në Shkup. Seanca e sotme dëgjimore është planifikuar të përfshijë dëshmi nga përfaqësuesit ligjorë të palëve të dëmtuara në këtë rast.
Para fillimit të seancës dëgjimore, gjykata njoftoi se në qelinë e Dejan Jovanov – Dekos, pronar i diskotekës “Pulse”, është gjetur një telefon celular.
Gjyqtarja Dijana Gruevska-Ilievska e paralajmëroi Jovanovin dhe tregoi se nëse një incident i tillë do të ndodhte përsëri, do të vendoseshin masa më të rrepta, përfshirë ndalimin e vizitave.
Gjetja e një telefoni celular në njësitë e paraburgimit konsiderohet një shkelje e rëndë disiplinore, pasi lejon komunikim të papenguar me botën e jashtme, gjë që mund të ndikojë në rrjedhën e procedurave gjyqësore, hetimin ose dëshmitarët.
Gjyqi vazhdon me paraqitjen e provave dhe dëgjimin e palëve në procedurë.