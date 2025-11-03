Pronari i ChatGPT, OpenAI, nënshkruan një marrëveshje prej 38 miliardë dollarësh për cloud computing me Amazon
OpenAI ka nënshkruar një kontratë prej 38 miliardë dollarësh me Amazon për të aksesuar infrastrukturën e saj të cloud computing, ndërsa startup-i vazhdon serinë e partneriteteve të mëdha për të siguruar fuqinë kompjuterike.
Në vitin 2025, prodhuesi i ChatGPT ka nënshkruar marrëveshje me vlerë më shumë se 1 trilion dollarë me Oracle, Broadcom, AMD dhe gjigantin e prodhimit të çipave Nvidia. Marrëveshja e saj e fundit zvogëlon varësinë e saj nga Microsoft.
Si pjesë e marrëveshjes shtatëvjeçare, OpenAI do të fitojë akses në procesorët grafikë Nvidia për të trajnuar modelet e saj të inteligjencës artificiale.
Marrëveshja vjen pas një ristrukturimi gjithëpërfshirës të OpenAI javën e kaluar, i cili e pa atë të shndërrohej nga një organizatë jofitimprurëse dhe ndryshoi marrëdhënien e saj me Microsoft për t’i dhënë OpenAI më shumë liri operacionale dhe financiare.
“Shkallëzimi i AI-së kufitare kërkon llogaritje masive dhe të besueshme”, tha bashkëthemeluesi dhe CEO i OpenAI, Sam Altman.
“Partneriteti ynë me AWS [Amazon Web Services] forcon ekosistemin e gjerë të llogaritjes që do të fuqizojë këtë epokë të ardhshme dhe do t’i sjellë IA të përparuar të gjithëve”, shtoi ai.
Marrëveshja pasqyron kërkesën masive për fuqi kompjuterike që vjen nga interesi në rritje për AI-në – dhe nxitimi i OpenAI-së për të siguruar fuqinë që i nevojitet.
OpenAI, e cila e solli AI-në në rrjedhën kryesore të konsumatorit me lançimin e ChatGPT në vitin 2022, kishte qenë e varur nga Microsoft për fuqinë kompjuterike për vite me radhë. Të dy firmat kishin një marrëveshje ekskluzive cloud deri në janar të këtij viti, kur marrëdhënia e tyre u dobësua.
Marrëveshja e parë e startup-it të AI-së me AWS të Amazon shënon zhvendosjen e saj të fundit nga Microsoft drejt burimeve të diversifikuara të fuqisë kompjuterike.
“Marrëveshja me AWS tregon se OpenAI konsideron se rruga e saj drejt lidershipit është e shtruar me marrjen e aksesit në sa më shumë fuqi kompjuterike që mund të ketë në dorë”, tha Kim Forrest, drejtoreshë e investimeve në Bokeh Capital Partners.
Microsoft “duke marrë më pak aksione kontrolli në kompani ka lejuar marrëdhënie me konkurrentë të afërt me financuesit e OpenAI-së”, shtoi ajo.
Por OpenAI ka qenë jofitimprurëse, pasi shpenzon shumë për të ecur përpara në zhvillimin e teknologjisë së IA-së. Rezultatet tremujore nga Microsoft javën e kaluar treguan se OpenAI humbi 12 miliardë dollarë vetëm në tremujorin e fundit.
Pas njoftimit të marrëveshjes të hënën, aksionet e Amazon arritën një nivel rekord, duke shtuar 140 miliardë dollarë në vlerësimin e saj.
AWS është “e pozicionuar në mënyrë unike për të mbështetur ngarkesat e mëdha të punës së AI-së të OpenAI”, tha Matt Garman, CEO i AWS, në një deklaratë.
Firmat kryesore të AI-së kanë investuar në njëra-tjetrën, duke krijuar një rrjet të ngatërruar marrëveshjesh që ka tërhequr vëmendjen. OpenAI është në qendër të këtij rrjeti.
Në përgjigje të marrëveshjeve të shumta të OpenAI, ka pasur disa spekulime se një flluskë IA mund të jetë në prag.
Duke folur për BBC muajin e kaluar, Sam Altman tha: “Po, kreditë e investimit janë të pashembullta”, por shtoi: “Është gjithashtu e pashembullt që kompanitë të rrisin të ardhurat kaq shpejt”.
Paralajmërimet kanë ardhur nga Banka e Anglisë dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, si dhe nga shefi i JP Morgan, Jamie Dimon, i cili i tha BBC-së se “niveli i pasigurisë duhet të jetë më i lartë në mendjet e shumicës së njerëzve”.