Prokuroria për paraburgimin shtëpiak të Grubit: MPB dhe ASK kanë vlerësuar se ai nuk është i sigurt në “Shutkë”,
Ministria e Punëve të Brendshme dhe Agjencia për Siguri Kombëtare kanë vlerësuar se ish-zëvendëskryeministri Artan Grubi, i cili pas më shumë se një viti arratie u paraqit vetë në pikën kufitare “Bllacë” dhe u dorëzua, nuk do të ishte i sigurt në paraburgim në “Shutkë”, prandaj kanë propozuar arrest shtëpiak.
“Kushtet e tilla në rastin konkret ishin të përmbushura, pasi sipas vlerësimit të organeve kompetente – MPB dhe ASK – ekzistojnë informacione serioze se në repartin e paraburgimit nuk mund të garantohet siguria personale e këtij të dyshuari. Detajet lidhur me këto rreziqe janë paraqitur para gjyqtarit të procedurës paraprake. Për Prokurorinë është me rëndësi të veçantë që ky i dyshuar është i siguruar dhe ndaj tij vazhdon ndjekja penale për dyshimet për kryerjen e veprës penale – Përvetësim në shërbim sipas nenit 354 të Kodit Penal. Për të është zhvilluar hetim financiar dhe është siguruar pjesa më e madhe e provave të nevojshme, në të cilat mbrojtja tashmë ka kryer shqyrti”, thuhet në reagimin e Prokurorisë.
Nga atje sigurojnë se Prokuroria është organ i pavarur dhe vepron në përputhje me kompetencat ligjore, duke apeluar për përmbajtje në komente.
