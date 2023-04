Prokuroria: Nuk po gjykohet UÇK-ja, akuzat janë vetëm për 4 ish-krerët

Prokurori i Specializuar Alex Whiting gjatë zhvillimit të seancës gjyqësore në Hagë, ka thënë se rasti ndaj ish-katër krerëve të UÇK-së, ka të bëjë vetëm me ta, e jo me të gjithë UÇK-në.

“Kjo çështje gjyqësore nuk kërkon të procedojë UÇK-në dhe nuk akuzon të gjithë anëtarët e saj. Akuzat ngrihen kundër katër vetëve. Shumica e anëtarëve të UÇK-së nuk kishin të bënin fare me krimet për të cilat është ngritur aktakuza”, tha Alex Ëhiting.

Ai tha se një prej çështjeve më të ndjeshme të këtij rasti ka të bëjë me frikësimin e dëshmitarëve. Sipas tij, disa prej dëshmitarëve që do të paraqiten në seancë gjatë procesit gjyqësor do të kenë “frikë” që të tregojnë për ato që kanë përjetuar.

Ditën e sotme nisi gjyqi në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-së, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi.