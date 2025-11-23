Prokuroria: Një burrë dyshohet se ka përdhunuar ish të dashurën e tij

Prokuroria: Një burrë dyshohet se ka përdhunuar ish të dashurën e tij

Prokuroria Themelore e Gjevgjelisë njoftoi se është dhënë urdhër për zhvillimin e procedurës hetimore ndaj një personi të dyshuar për veprën penale “Sulm seksual dhe përdhunim”. Sipas prokurorisë, ekziston dyshim i arsyeshëm se më 19 nëntor i dyshuari, në Dojran, duke përdorur forcën dhe kundër vullnetit të shprehur qartë të viktimës, e ka detyruar atë të kryejë marrëdhënie seksuale. Prokurori kompetent ka dorëzuar propozim te gjyqtari i procedurës paraprake pranë Gjykatës Themelore të Gjevgjelisë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të dyshuarit.

“Viktima, me të cilën ai kishte pasur më parë një marrëdhënie të gjatë që ajo e kishte ndërprerë, është takuar para vendit të punës dhe është thirrur të hipte në makinë për të biseduar dhe për ta çuar në shtëpi. Por, në vend të kësaj, ai ka devijuar makinën në një rrugë fushore, e ka goditur në fytyrë dhe e ka kërcënuar se nuk kishte të drejtë të kishte marrëdhënie me dikë tjetër. Kur makina ndaloi, viktima u përpoq të dilte, por ai, duke e goditur me shkelma dhe grushte, e riktheu në makinë dhe e detyroi të kryente marrëdhënie seksuale, të cilës ajo i kundërshtonte vazhdimisht”, thuhet në njoftimin e Prokurorisë.

MARKETING

Të ngjajshme

Tragjedia e parë nga gripi i shpendëve në SHBA: Një person ndërron jetë pas infektimit me llojin H5N5

Tragjedia e parë nga gripi i shpendëve në SHBA: Një person ndërron jetë pas infektimit me llojin H5N5

Katër vite nga tragjedia e autobusit në Bullgari ku humbën jetën 45 persona nga RMV-ja

Katër vite nga tragjedia e autobusit në Bullgari ku humbën jetën 45 persona nga RMV-ja

Zyrtarët amerikanë dhe ukrainas zhvillojnë bisedime në Gjenevë mbi planin e paqes

Zyrtarët amerikanë dhe ukrainas zhvillojnë bisedime në Gjenevë mbi planin e paqes

Jançev: Lokali ku performonte artisti serb ishte i stërmbushur dhe pa masa sigurie, nuk lejojmë edhe një tjetër tragjedi si në Koçan

Jançev: Lokali ku performonte artisti serb ishte i stërmbushur dhe pa masa sigurie, nuk lejojmë edhe një tjetër tragjedi si në Koçan

Autoritetet në Gaza: 342 persona të vrarë në shkeljet izraelite që nga armëpushimit

Autoritetet në Gaza: 342 persona të vrarë në shkeljet izraelite që nga armëpushimit

“Drejtësi për Daorsën”, sot protestohet në Gjakovë

“Drejtësi për Daorsën”, sot protestohet në Gjakovë