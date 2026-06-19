Prokuroria ngriti hetim dhe zbuloi motivin e errët të vrasësit serik nga rajoni i Kumanovës
Pas përfundimit të hetimeve, Prokuroria Themelore Publike e Kumanovës sot ngriti aktakuzë kundër një banori 25-vjeçar të Nagoriçanit të Vjetër, i dyshuar për kryerjen e katër veprave penale – Vrasje sipas nenit 123, paragrafi 2, pika 4 e Kodit Penal, si dhe dy tentativa vrasjeje të së njëjtës formë të kualifikuar. Meqenëse ai me paramendim ua mori jetën disa personave, në përputhje me nenin 123, paragrafi 3 i Kodit Penal, atij i kërcënohet dënim me burg prej të paktën 10 vjetësh ose burgim të përjetshëm.
Sipas raporteve të ekspertëve të kryera gjatë hetimit, ai i kreu veprat për motive të tjera të ulëta, pra me qëllimin për të kënaqur pasionet e tij seksuale ndaj trupave të vdekur femra.
Kështu, natën midis 05.01.2025 dhe 06.01.2025 në fshatin Kleçovc, ai me paramendim ia mori jetën një gruaje të moshuar dhe të pafuqishme. Ai hyri në shtëpinë e saj dhe ndërsa ajo flinte në shtrat, e sulmoi fizikisht dhe filloi ta mbyste me dhunë. Gruaja vdiq nga frakturat dhe lëndimet e shumta që e pengonin të merrte frymë.
Në një periudhë kohore të paspecifikuar midis 05.06.2025 dhe 07.06.2025 në fshatin Dragomance, ai vrau me paramendim një grua tjetër në mënyrë të ngjashme.
Incidenti i tretë u regjistrua më 22.07.2025 në fshatin Çellopek, ku ai u përpoq të vriste një grua e cila arriti ta frikësonte duke thirrur djalin e saj, kështu që i pandehuri iku.
Në orët e mbrëmjes midis 17.01.2026 dhe 18.01.2026 në fshatin Nagoriçan i Vjetër, i pandehuri vrau me dashje një grua që ishte më e re në moshë, por të cilën e dinte gjithashtu se ishte vetëm. Mënyra e kryerjes së krimit ishte e ngjashme me atë të viktimave të mëparshme.
Në fshatin Çellopek, në orët e mbrëmjes midis datave 05.02.2026 dhe 06.02.2026, i pandehuri i mori jetën një viktime tjetër të moshuar dhe të pafuqishme.
Ngjarja e fundit e regjistruar ishte më 09.02.2026 në fshatin Çellopek, ku ai qëllimisht u përpoq t’i merrte jetën një gruaje tjetër, por u frikësua nga një zhurmë që dëgjoi dhe iku para se ta realizonte qëllimin e tij.
Prokurori publik i paraqiti gjithashtu një propozim gjyqtarit të procedurës paraprake të Gjykatës Themelore në Kumanovë për zgjatjen e masës së paraburgimit të përcaktuar më parë për të pandehurin.