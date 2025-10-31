Prokuroria ngriti aktakuzë ndaj një personi, ka kërcënuar kryetarin e Negotinës
Prokuroria Themelore Publike e Kavadarit siguroi prova dhe ngriti aktakuzë kundër një personi të dyshuar për vepra penale “Detyrim” sipas nenit 258 paragrafi 1 në lidhje me nenin 19 (tentativë), si dhe “Rrezikim të sigurisë” sipas nenit 144 paragrafi 4 në lidhje me paragrafin 2 dhe paragrafin 1 të Kodit Penal, njoftojnë nga Prokuroria Themelore Publike.
“Me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore të paligjshme për veten e tij, i akuzuari më 2 shtator bëri një kërcënim serioz se do të sulmonte jetën dhe trupin e të dëmtuarit, kryetarit të Komunës së Negotinës dhe familjes së tij, duke u përpjekur t’i detyronte atij një shumë prej 3.000 eurosh. I dëmtuari nuk veproi sipas kërkesës dhe e raportoi rastin në polici.
Në periudhën nga 04.09-18.09, i akuzuari i dërgoi mesazhe kërcënuese kryetarit të komunës me qëllim që ta shqetësonte dhe frikësonte atë, dhe disa nga mesazhet ishin të drejtuara në adresën zyrtare të komunës, në adresat në MPB dhe në gazetarë. Kjo bëri që i dëmtuari të ndihej i pasigurt, i kërcënuar dhe i frikësuar për sigurinë e tij, si dhe për sigurinë e familjes së tij dhe të qytetarëve të Negotinës.
Prokurori publik kompetent kërkoi me aktakuzë t’i zgjatjet edhe masa e paraburgimit të përcaktuar më parë për të akuzuarin, për të cilin ekziston rrezik real arratisjeje, sepse një pjesë e familjes së tij jeton jashtë vendit. Ekzistojnë gjithashtu rrethana që tregojnë rrezikun e përsëritjes së krimit nga ana e tij, madje edhe kryerjen e kërcënimeve dhe zhvatjes.
Prokurori publik mori parasysh edhe faktin se i njëjti person tashmë është dënuar për veprat penale të detyrimit dhe ndjekjes së kryetarit të të komunës, për të cilat iu dha dënim me kusht dhe të cilin prokuroria do të kërkojë ta revokojë, sepse afati i provës ende nuk ka kaluar, ndërsa i akuzuari po kryen krime të reja”, thuhet në njoftimin e Prokurorisë.