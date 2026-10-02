Prokuroria kërkon të refuzohet garancia prej 195.820 euro për Dejan Jovanovin, nësër i skadon paraburgimi njëvjeçar
Ekipi i prokurorisë i cili vepron në lëndën me zjarrin në diskotekën “Puls” në Koçan sot dorëzoi mendim negativ dhe kërkesë që të refuzohet propozimi për përcaktimin e garancisë, i parashtruar nga prokurori Dejan Jovanov nga Koçani si i pabazë.
Me propozimin, siç informojnë nga Prokuroria, kërkohej nga gjykata që të akuzuarit t’i përcaktohet masa e garancisë në vlerë të përgjithshme prej 195.820 euro në kundërvlerë denari prej 12.042.932 denarë, garanci e cila përbëhet nga lënia në hipotekë e pasurisë së paluajtshme.
“Megjithatë, sipas prokurorisë, gjatë marrjes së vendimit, Gjykata duhet ta vlerësojë veçanërisht faktin se deklarata me të cilën jepet pëlqimi që prona e ofruar të jepet si kolateral është bërë nga i akuzuari, Dejan Jovanov edhe pse ai ishte në dijeni se një pjesë e pasurisë së patundshme të ofruar i nënshtrohej ekzekutimit dhe nuk mund të vihej në hipotekë, e aq më pak të shndërrohej në para të gatshme”, thuhet në kumtesën e Prokurorisë.
Përveç kësaj, nga Prokuroria thekson se pasuria e paluajtshme e ofruar përbëhet kryesisht nga dhoma ndihmëse, ndërtesa, hambare, të cilat më parë ishin ndërtesa të paligjshme, dhe se prona, nëse është e nevojshme, do të jetë jashtëzakonisht e vështirë të shndërrohet në para të gatshme, dhe sigurisht jo në shumën me të cilën është vlerësuar.
Paraburgimi njëvjeçar i të akuzuarit të parë Dejan Jovanov – Deko në lëndën për zjarrin në “Puls”, skadon nesër, që përfaqëson maksimum ligjor nga dita e vlerësimit të akuzës.
Prokuroria Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit (PTHP NKOK) njoftoi dje se është hapur hetim kundër Jovanovit, nën dyshimin për veprën penale të ryshfetit, dhe një propozim për caktimin e masës së paraburgimit është paraqitur në Gjykatën Themelore Penale në Shkup, për të cilën Gjykata Penale njoftoi se do të vendosë sot.
Sipas Prokurorisë, Jovanovi dyshohet se i ka dhënë ryshfet një personi zyrtar në Ministrinë e Ekonomisë për të marrë një licencë për të drejtuar një objekt hotelierik pa paraqitur një kërkesë dhe edhe pse e dinte se objekti nuk i plotësonte kushtet e përcaktuara me ligj.
Ata deklarojnë se kërkesa për paraburgim është paraqitur për shkak të rrezikut të arratisjes, por edhe për shkak të faktit se kundër të dyshuarit është duke u zhvilluar një procedurë tjetër penale për krime të rënda kundër sigurisë publike.
Rasti i zjarrit në “Puls” është në procedurën e provave dhe po udhëhiqet nga gjykatësja Dijana Gruevska-Ilievska, ndërsa prokurorinë e përfaqëson një ekip prej 15 prokurorësh publikë.
Në zjarrin në diskotekën “Puls” në Koçan më 16 mars 2025, gjatë një performance nga grupi DNK, vrau 63 persona, ndërsa lëndoi mbi 200 të tjerë. Kjo është një nga tragjeditë më të këqija në historinë e kohëve të fundit të vendit.