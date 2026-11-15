Prokuroria kërkon edhe 6 vjet burg për Hashim Thaçin – të martën vendimi i ri në Hagë, mbrojtja kërkon pafajësi
Hashim Thaçi do të përballet të martën, më 17 nëntor, me një tjetër aktgjykim në Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë. Në procesin e veçantë për pengim të dyshuar të drejtësisë dhe ndikim te dëshmitarët, Prokuroria e Specializuar ka kërkuar dënimin e tij me gjashtë vjet burgim, ndërsa mbrojtja ka kërkuar shpalljen e tij të pafajshëm, raporton Gazeta Sinjali.
Shpallja e aktgjykimit është caktuar për orën 10:00 dhe do të zhvillohet në seancë publike.
Përveç ish-presidentit Thaçi, në këtë proces janë të akuzuar edhe ish-drejtori i Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, Bashkim Smakaj, ish-kryetari i Malishevës, Isni Kilaj, Fadil Fazliu dhe ish-ministri i Drejtësisë, Hajredin Kuçi.
Çfarë pretendon Prokuroria?
Sipas aktakuzës, Thaçi dyshohet se gjatë periudhës prill–nëntor 2023 u ka përcjellë disa prej të bashkakuzuarve informacione konfidenciale për dëshmitarët e Prokurorisë së Specializuar.
Prokuroria pretendon se këto informacione janë përdorur në përpjekje për të ndikuar në dëshmitë e personave që pritej të dëshmonin në procesin tjetër gjyqësor ndaj Thaçit dhe ish-krerëve të tjerë të UÇK-së.
Në këtë çështje, Thaçi përballet me tri pika të akuzës për tentim të pengimit të personave zyrtarë në kryerjen e detyrave, katër për shkelje të fshehtësisë së procedurës dhe katër për mosbindje ndaj gjykatës.
Prokuroria kërkon gjashtë vjet burgim për Thaçin, tri vjet për Smakajn, Kilajn dhe Fazliun, si dhe nëntë muaj burgim për Kuçin.
Prokuroria ka kërkuar gjithashtu që koha e kaluar në paraburgim të mos i llogaritet Thaçit në dënimin eventual në këtë çështje.
Çfarë kundërshton mbrojtja?
Mbrojtja e Thaçit ka kundërshtuar pretendimet e Prokurorisë, duke argumentuar se fajësia e tij nuk është provuar dhe duke kërkuar aktgjykim lirues.
Çështja që duhet të vendosë gjykata është nëse provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor e vërtetojnë përgjegjësinë penale për veprat që i ngarkohen secilit prej pesë të akuzuarve.
Procesi gjyqësor ka filluar më 27 shkurt 2026, ndërsa paraqitja e provave ka përfunduar më 5 gusht. Pas fjalëve përfundimtare, çështja është mbyllur më 14 shtator.
Çfarë pritet të martën?
Gjyqtari i vetëm Christopher Gosnell pritet të shpallë aktgjykimin e shkallës së parë për secilin prej pesë të akuzuarve.
Vendimi do të përcaktojë nëse ata shpallen fajtorë apo lirohen nga akuzat dhe, në rast të shpalljes fajtorë, çfarë dënimesh do të caktohen.
Ky është proces i ndarë nga gjykimi për krime lufte ndaj Thaçit dhe ish-krerëve të tjerë të UÇK-së.
Seanca e së martës do të transmetohet në faqen zyrtare të Dhomave të Specializuara, në gjuhën shqipe, angleze dhe serbe, me një vonesë të shkurtër teknike.
Deri në një vendim përfundimtar, të akuzuarit gëzojnë prezumimin e pafajësisë për akuzat që janë objekt i këtij procesi.