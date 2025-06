Prokuroria kërkon dënim me burg të përjetshëm për të akuzuarit për vrasjen e Vanjës dhe Pançes

Prokuroria Themelore Publike sot në fjalët përmbyllëse në gjykimin për vrasjen e Vanja Gjorçevskës dhe Pançe Zhezovskit, kërkoi dënim maksimal me burgim të përjetshëm për katër të akuzuarit Lupço Palevski, Vlatko Keshishev, Bore Videvski dhe Velibor Manev, ndërsa për babanë e Vanjës, të akuzuarin Aleksandar Gjorçevski, kërkoi që gjykata t’ia shqiptojë dënimin përkatës me burg.

MARKETING

Siç theksoi prokurorja Ana Stojkoviq Dimitriovska, deklaratat e të akuzuarve të dhëna para Prokurorisë nuk përputhen me deklaratat e dhëna para gjykatës, dhe as, siç tha ajo, nuk përputhen me dëshmitë e paraqitura. Sipas saj, nuk është e nevojshme të përcaktohet motivi i vrasjes, por, siç tha ajo, është qëndrimi subjektiv i kriminelit ndaj krimit.

“Motivi nuk është e nevojshme të përcaktohet. Është qëndrimi subjektiv i kriminelit ndaj krimit. Mungesa e një motivi nuk është arsye që dikush të mos dënohet. Dënimi sipas Kodit Penal është nga 10 vjet deri në burgim të përjetshëm. Nuk ka rrethana lehtësuese për të akuzuarit. Të gjithë janë në moshë madhore, të gjithë janë prindër dhe donin të ishin edhe faktorë politikë. Ata gjithashtu traumatizojnë familjen dhe opinionin me mohimet e tyre të dëshmive dhe manipulimet. Prokuroria Publike kërkon burgim të përjetshëm për të katër. Marrja e jetës së një fëmije nuk tolerohet”, theksoi prokurorja.

Lidhur me babain e Vanjës, Aleksandar Gjorçevski, prokurorja tha: “Nuk ka dënim më të rëndë se humbja e një fëmije dhe një jete me një ndërgjegje të tillë si në rastin e babait të Vanjës, të akuzuarin Aleksandar Gjorçevski. Ne nuk pretendojmë se ai donte që fëmija i tij të vritej, por ai mori pjesë në rrëmbimin e vajzës së tij dhe kërkojmë një dënim të përshtatshëm për këtë.”

Stojkoviq Dimitriovska iu referua mbrojtjes së dhënë nga i akuzuari Velibor Manev. Ajo theksoi se i akuzuari pretendoi se ata donin ta rrëmbenin Pançen, por jo ta vrisnin, dhe se Vanja ishte rrëmbyer gabimisht, por, siç tha ajo, të dyja pretendimet janë të pabaza.

“Velibori pretendonte se donin ta rrëmbenin Pançen, jo ta vrisnin. Por Palço e vrau, ndërsa Velibori pranoi. Madje e varrosi Pançen dhe nuk e denoncoi në polici. Mori “citroenin”. Ai u bashkua edhe me krimin e dytë. Bleu doreza, pastroi gjurmët. Mori pjesë sepse përfitoi. Donte para, pavarësisht nëse ishin përmes rrëmbimit apo vrasjes. Mori edhe një lopatë, përveç shiritit ngjitës, një qese, kështu që pranoi edhe një vrasje të dytë. Ai pretendoi se Vanja ishte gabim, por as kjo nuk është e bazuar. Të gjithë thanë se kishin një fotografi të fëmijës, e dinin se kë do të rrëmbenin. Kjo mbrojtje u dha me dëshirën për të ulur përgjegjësinë. Është e pamohueshme se ai bashkëpunoi në zbulimin e krimeve”, tha Stojkoviç Dimitrovska.

Shtoi se deklarata e dhënë në Prokurori nga i akuzuarit Bore Videvski përkon me deklaratat e të akuzuarve të tjerë. Ai tha se mbrojtja e tij përbëhet me mohim para gjykatës, edhe pse më parë i ka pranuar krimet për të cilat akuzohet në deklaratën e tij të dhënë në Prokurorinë Publike.

“Deklarata në Prokurori përputhet me deklaratën e të tjerëve. Nuk ka prova për torturë, ai nuk është ankuar në Prokurori. Ai e përdor torturën si justifikim. Gjatë marrjes në pyetje dha detaje, pasi ishte i befasuar që u kap dhe nuk kishte kohë të shpik mbrojtje. Ai dinte gjithçka, kohën dhe vendin e krimeve. Deklarata e tij para Prokurorisë përputhet jo vetëm me një, por me tre deklarata të të akuzuarve të tjerë. Ai gjithashtu dha të njëjtën deklaratë për Aleksandarin si Manevi. Është gjithashtu e pabazuar që ai ishte në punë në ditën kritike, ndërsa nuk ishte. Mbrojtja kërkoi incizime nga Velesi si provë, por të akuzuarit nuk janë në ato incizime. Ai ka një armë, por nuk e di se ku është. I kreu krimet dhe nuk tregoi pendim”, tha prokurorja.

Për të akuzuarin Vlatko Keshishev, tha se është përpjekur ta paraqesë veten vetëm si ndihmës i të akuzuarit të parë Lupço Palevski dhe se nuk ka qenë bashkëpunëtor, por, sipas prokurores, nga dëshmitë konstatohet se ai qenë bashkëpunëtor, sepse ka hapur një gropë, ka shkuar rreth shtëpisë së Manevit, ka varrosur të vrarët, ka mbajtur radiolidhje si dhe i ka vozitur të akuzuarit.

“Ai është në dijeni se Palevski kishte armë dhe se në bagazh kishte një njeri. Pas vrasjes, ai mori pjesë në djegien e “citroenit” Nëse do ta kishte parë se çfarë i ndodhi Pançes, do të kishte mundur të supozonte se çfarë do t’i ndodhte personit të dytë të rrëmbyer. Dëshmitë kundër tij janë të pakundërshtueshme. Kontributi i tij në zbulimin e krimeve është i dukshëm, por edhe ai si Manev, nuk arriti të zbulojë gjithçka dhe të tregojë pendim, tha prokurorja.

Për të akuzuarin e parë Palevski, u theksua se e udhëhoqi të gjithë operacionin, krijoi një alibi dhe shkatërroi dëshmitë. Sipas Prokurorisë, incizimet dhe dëshmitë e tjera vërtetojnë fajësinë e tij.

“Ai pretendonte se incizimet nga përpara shtëpisë në maj ishin nga një periudhë tjetër, maji 2023, por ata nuk e kishin automjetin “renault kangu” para shtatorit 2023. Palevski po përpiqej të krijonte një alibi për veten. Për 22 nëntorin, ai u përpoq të përdorte Erol Osmanin si alibi, duke thënë se ai e kishte riparuar bojlerin e tij, por Osmani pretendon të kundërtën. Nuk ka alibi për 27 nëntorin, pohon se ishte në bankë, por kjo ishte pas orës 11:00, kurse fëmija u vra para orës 9:00. Pohonte se nuk kishte të dhëna nga stacionet bazë për telefonin e tij, por ato ekzistojnë dhe nuk e mbështesin atë. Gjatë krimit ata mbanin radiolidhje. Të gjithë të akuzuarit kanë thirrje pas orës 11:00, tha prokurorja.

MARKETING