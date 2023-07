Prokuroria Federale me “dorë të hekurt”, tjetër dënim për Andrea Agnellin

Prokurorisë Federale i jep goditjen e radhës Andrea Agnellit, i dënuar muajt e fundit për çështjen e fitimeve kapitale.

Kërkesa e prokurorit është një pezullim 20-mujor të mëtejshëm në lidhje me hetimet ndaj ish-presidentit të Juventusit për manovrat me pagat, marrëdhëniet me agjentët e partneritetit me shoqëritë e tjera.

Hetimi, për të cilin klubi i Juventusit negocioi një gjobë prej 780 000 eurosh, është konkluduar me marrjen të pandehurin e vetëm ish-presidentin e bardhezinjve, pasi drejtuesit e tjerë të përfshirë kishin zgjedhur gjithashtu marrëveshjen për pranimin e fajësisë.

Tani për tani është ekskluzivisht një kërkesë nga Prokuroria Federale, por nëse skualifikimi konfirmohet, do t’i shtohej pezullimit 24-mujor që ish-presidenti i Juventusit duhet të shlyejë për trendin e fitimeve kapitale, pra atë për të cilin Juventus u penalizua me 10 pikë sezonin e kaluar.

