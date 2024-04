Prokuroria e Korçës kërkon nga autoritetet e RMV-së bashkëpunim në hetimin e një vrasjeje të dyfishtë

Prokuroria e Korçës, në kuadër të përpjekjeve për zbardhjen e vrasjes së vëllezërve Martin dhe Andrea Oldashi, po zgjeron hetimet edhe në Maqedoninë e Veriut, njoftuan mediat shqiptare.

“Prokuroria i ka dërguar shkresë Ministrisë së Drejtësisë së Maqedonisë së Veriut, në lidhje me kontrollin e personit Flamur Dauti, i arrestuar për drogë në një fshat afër Prilepit, të këtij vendi. Konkretisht, autoriteteve atje po u kërkohet të lejojnë marrjen në pyetje të të burgosurit Dauti, me të cilin viktimat kishin kontakte. Një përgjigje pozitive nga autoritetet e RMV-së do të ndihmonte drejtësinë në hetimin e vrasjes së dyfishtë, për të cilën ende nuk ka autorë”, theksojnë mediat.

Vrasja e dyfishtë ka ndodhur në dhjetor të vitit 2020 në fshatin Shqitas, komuna e Maliqit dhe sipas hetimeve, pas ekzekutimit të dy vëllezërve, trupat e tyre janë hedhur në një kanal vaditës.