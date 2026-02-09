Prokuroria e Hagës kërkon 45 vjet burg për ish-krerët e UÇK-së

Prokuroria e Hagës kërkon 45 vjet burg për ish-krerët e UÇK-së

Prokuroria e Hagës ka kërkuar dënim prej 45 vjetësh për secilin nga ish-krerët e UÇK-së gjatë seancës për deklaratat përmbyllëse.

“ZPS-ja kërkon vendim dënues për persona konkretë, jo për shtabin e përgjithshëm, por për persona konkretë. ZPS-ja kërkon dënim për të gjitha pikat e aktakuzës, prej 45 vitesh, mbështetur në kontributet individuale të kryera nga secili prej personave”, deklaroi West.
Kryeprokurorja Kimberly West theksoi se kërkesa është për përgjegjësinë individuale të secilit, jo për Shtabin e Përgjithshëm, dhe përfshin të gjitha pikat e aktakuzës.

MARKETING

Të ngjajshme

Në gjendje të dehur vrau nënën e tij, dënohet me burg të përjetshëm

Në gjendje të dehur vrau nënën e tij, dënohet me burg të përjetshëm

Privohet nga liria 44-vjeçari nga Gostivari pasi tentoi t’i sulmojë fizikisht bashkëshorten dhe vajzat

Privohet nga liria 44-vjeçari nga Gostivari pasi tentoi t’i sulmojë fizikisht bashkëshorten dhe vajzat

Rusia akuzon Poloninë për përfshirje në tentativë atentati ndaj një gjenerali të lartë

Rusia akuzon Poloninë për përfshirje në tentativë atentati ndaj një gjenerali të lartë

“Safe City”, për një javë janë shqiptuar 4.991 dënime!

“Safe City”, për një javë janë shqiptuar 4.991 dënime!

Dokumentet tregojnë se Epstein u përpoq të afrohej me zyrtarët rusë, përfshirë Putinin

Dokumentet tregojnë se Epstein u përpoq të afrohej me zyrtarët rusë, përfshirë Putinin

LSM nesër vazhdon protestat, do të bllokojë rrugët për te Kuvendi

LSM nesër vazhdon protestat, do të bllokojë rrugët për te Kuvendi