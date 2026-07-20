Prokuroria: Dyshohet se banorët e Gostivarit janë furnizuar me ujë të ndotur për gati tre javë

Prokuroria: Dyshohet se banorët e Gostivarit janë furnizuar me ujë të ndotur për gati tre javë

Prokuroria Themelore Publike në Gostivar ka hapur hetim ndaj tre personave, të dyshuar për ndotjen e ujit të pijshëm që furnizon qytetin e Gostivarit dhe disa fshatra përreth.

Sipas Prokurorisë, të dyshuarit janë persona përgjegjës në Ndërmarrjen Publike “Komunalec” – Gostivar. Dyshohet se gjatë punimeve për testimin e sistemit të ujit, është lejuar që ujë nga një kanal i ndotur të kalojë në sistemin e ujit të pijshëm.

Gjatë kontrollit të kryer nga institucionet kompetente është konstatuar se uji i kanalit përmbante baktere dhe substanca të dëmshme. Analizat laboratorike kanë treguar se uji nuk ishte i sigurt për përdorim dhe konsum nga qytetarët.

Instituti i Shëndetit Publik ka kryer analiza të mostrave të ujit dhe ka gjetur ndotje bakteriale mbi kufijtë e lejuar, ndërsa në disa mostra është konstatuar edhe nivel i rritur i klorit.

Prokuroria dyshon se veprimet e të tre personave kanë shkaktuar ndotjen e sistemit të ujit të pijshëm dhe për këtë arsye ka nisur procedurë hetimore.

Tre të dyshuarit janë ndaluar, ndërsa prokurori publik do të vendosë për masat e mëtejshme që do t’i propozojë Gjykatës.

Hetimi për zbardhjen e plotë të rastit vazhdon.

MARKETING

Të ngjajshme

Franca synon ndalimin e rrjeteve sociale për të miturit para fillimit të vitit të ri shkollor

Franca synon ndalimin e rrjeteve sociale për të miturit para fillimit të vitit të ri shkollor

10 të vrarë nga sulmi në Odesa të Ukrainës, Rusia intensifikon sulmet

10 të vrarë nga sulmi në Odesa të Ukrainës, Rusia intensifikon sulmet

Turqi: Asnjë nismë për Qipron nuk mund të ketë sukses duke injoruar të drejtat e turqve qipriotë

Turqi: Asnjë nismë për Qipron nuk mund të ketë sukses duke injoruar të drejtat e turqve qipriotë

Trump tjetër mesazh Iranit: Për çdo ushtar amerikan të vrarë do të ketë hakmarrje të shumëfishtë

Trump tjetër mesazh Iranit: Për çdo ushtar amerikan të vrarë do të ketë hakmarrje të shumëfishtë

Erë e fortë dhe breshër në Kumanovë, dëme në disa lokacione

Erë e fortë dhe breshër në Kumanovë, dëme në disa lokacione

Shtrenjtohen sërish derivatet: Benzina +3, dizeli +6 denarë

Shtrenjtohen sërish derivatet: Benzina +3, dizeli +6 denarë