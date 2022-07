Prokuroria: Arma e Isufit nuk është armë zjarri

Për Isuf Enuzin dhe dy të dyshuarit e tjerë, është caktuar edhe 8 ditë paraburgim, ndërsa siç bënë me dije prokuroria, janë caktuar edhe masa tjera kujdesi. Gjykatësi i procedurës paraprake të dyshuarit i ka caktuar masë kujdesi-ndales për lëshimin e vendbanimit, detyrimisht paraqitje të koh pas kohshm tek organi kompetent dhe marrje e përkohshme e dokumenteve të udhëtimit dhe ndales për lëshim të ri të dokumentit. Prokuroria Themelore Publike ka nisur procedurë edhe për dy personat e tjerë për të cilët egziston dyshimi se kanë kryer vepër penale-pjesëmarrje në turmë që ka për qëllim të kryej vepër penale sipas nenit 385 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1, të Kodit Penal. “Ata dyshohen se kanë marrë pjesë në turmë për të kryer vepër penale dhunë, para ndërtesës së Kuvendit gjatë protestave të 5 korrikut, duke hedhur gurë, pllaka betoni, sende hekuri, kosha plehrash, tabela trafiku dhe sende të tjera në drejtim të kordonit të policies, dhe është lënduar rëndë një polic, ndërsa janë lënduar edhe 27 policë të tjerë. Gjatë ngjarjes janë shkaktuar dëme materiale në godinën e Kuvendit, janë dëmtuar pajisjet e policisë dhe një automjet policie”, bëjnë me tej me dije nga Prokuroria.

Për pistoletën e Kokës, ata thonë se sipas ekspertizës, është konstatuar se bëhet fjalë për armë në të cilën pjesa e brendshme e tytës është bërë me pengesë që e bën të pamundur shkrepjen e predhës nga municioni i armës së zjarrit, pra arma nuk është armë zjarri.