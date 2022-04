Prokurorët Bubevski dhe Ajro: Avokati i Shtetit nuk i ka mbrojtur interesat e shtetit!

Kryetari i Prokurorisë së Shkupit Gavril Bubevski dhe prokurori Artan Ajro dolën me një deklaratë të përbashkët pasi avokati i shtetit Fehmi Stafa ka ngritur kallëzim penal kundër tyre për rastin “Trust”, përkatësisht konfiskimin e pasurisë së biznesmenit Sead Koçan. Ata i hedhinn poshtë si të pavërteta të gjitha akuzat e Avokatit të shtetit. PROKURORËT BUBEVSKI DHE AJRO “Në rastin ‘Trust’, në të cilin kemi vepruar si prokurorë publikë kompetentë, kemi marrë të gjitha masat dhe aktivitetet nën juridiksionin tonë. Detyra e prokurorisë është të lokalizojë pasurinë, të kërkojë nga gjykata ta ngrijë atë dhe në përfundim të procedurës gjyqësore të propozojë konfiskimin e saj. Procedura për mbrojtjen e interesave pasurore të shtetit jashtë ndjekjes penale është në kompetencë të Prokurorisë së Shtetit” Prokurorët Bubevski dhe Ajro sqarojnë se në procedurën e falimentimit të nisur ndërmjet aktgjykimit të shkallës së parë dhe të dytë për rastin, sipas Ligjit për Falimentimin, “çdo kreditor mund të kundërshtojë kërkesën e një kreditori tjetër nëse paraqet ankesë të veçantë”. Në procedurën specifike të falimentimit, kreditori është shteti dhe përfaqësuesi i tij për interesat pasurore është Avokatura e Shtetit. “PROKURORËT BUBEVSKI DHE AJRO” “Prokuroria Publike nuk paraqitet si kreditore në procedurën e falimentimit për asnjë arsye dhe as nuk është njoftuar për përfundimin e saj. Kjo në fakt theksohet në vendimin e gjyqtarit të falimentimit, i cili gjatë procedurës i ka theksuar Avokatit të Shtetit se një pjesë e pasurisë që është objekt i kërkesës për falimentim i nënshtrohet konfiskimit me aktgjykim të formës së prerë. Por pavarësisht nga indikacionet, Avokati i Shtetit nuk mbrojti interesat pasurore të shtetit” Prokurorët Bubevski dhe Ajro thonë se në përfundim të procedurës gjyqësore për rastin “Trust”, prokuroria kërkoi konfiskimin e pasurisë dhe pasi aktgjykimi ka hyrë në fuqi ajo pronë është regjistruar në emër të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Pasuria që i nënshtrohet konfiskimit ekziston dhe arkëtimi i saj nuk është i paaftë. /SHENJA/