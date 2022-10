Projekt ambicioz: Nga Shkupi deri në Stamboll do të udhëtohet me tren përmes Selanikut

Drejtori i Hekurudhave të Maqedonisë së Veriut Majan Veseli sot është takuar me drejtorin gjeneral të hekurudhave të Turqisë, Ufuk Yalçin.

Veseli ka njoftuar për pikat kryesore të biseduara në takim.

“Gjatë takimit biseduam për:

sigurimin e dy lokomotivave (donacione ose me qira);

për riparimin e disa lokomotivave

👉dhe për projektin e transportimit të udhëtarëve në relacion Stamboll – Selanik – Shkup dhe anasjelltas.

Z. Ufuk Yalçin bashkë me ekipin e tij janë angazhuar seriozisht për të na ndihmuar në zhvillimin e hekurudhave”, njoftoi drejtori Majan Veseli.

Poashtu shumë shpejt pritet që nga hekurudhat e Republikës së Turqisë, Hekurudhat e Maqedonisë do të furnizohen me garniturë/tren për transportimin e udhëtarëve, i cili do të vendoset në funksion të linjës Shkup – Tetovë – Gostivarë – Kërçovë.

“Punë të mira na presin🇹🇷🇲🇰🇦🇱“, premton drejtori i Hekurudhave të Maqedonisë, Majan Veseli. /Almakos/