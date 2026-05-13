Prof. Dr. Kushtrim Ahmeti do të jetë në garë për rektor të Universitetit të Tetovës
Prof. Dr. Kushtrim Ahmeti do të jetë njëri ndër tre kandidatët për rektor të Universitetit të Tetovës, ku siç mësohet sot ai shpallur kandidaturën e tij për rektor të UT-së.
Prof. Dr. Kushtrim Ahmeti, mban titullin shkencor doktor i shkencave filozofike, ndërsa aktualisht është dekan i Fakultetit Filozofik pranë këtij universiteti.
Profili akademik dhe menaxhues i Ahmetit, plotësohet nga përvoja e mëparshme si ushtrues detyre i rektorit, pozitë të cilën u zgjodh në nëntor të vitit 2022. Ahmeti vlerësohet si një nga përfaqësuesit më aktivë të gjeneratës së re të akademikëve, duke dhënë një kontribut të spikatur në konsolidimin e standardeve shkencore dhe arsimore të Universitetit të Tetovës.
Sipas informatave mbrenda UT-së, sot ka qenë dita e fundit për shpalljen e kandidaturave për pozitën e rektorit, ku siç mësohet në këtë garë përveç Prof. Dr. Kushtrim Ahmetit, do të jenë edhe dy kandidatë tjerë: rektori i deritanishëm, Prof. Dr. Jusuf Zejneli dhe Prof. Dr. Fehari Ramadani.