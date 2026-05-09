Prof. Dr. Halit Eren në Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik mbajti konferencë me temë: “Çështjet aktuale të komunitetit turk në Ballkan”
Dje, në ambientet e Universitetit Ndërkombëtar Ballkanik në Shkup, Prof. Dr. Halit Eren ishte ligjërues në konferencën me temë “Çështjet aktuale të komunitetit turk në Ballkan”, të organizuar nga Departamenti i Mësimdhënies së Gjuhës Turke pranë Fakultetit të Edukimit.
Konferenca në fjalë, kishte për synim forcimin e dialogut akademik dhe rritjen e vetëdijes kulturore, ku akademikë dhe studentë diskutuan mbi sfidat aktuale të komunitetit turk në Ballkan, përvojat historike dhe dinamikat kulturore të saj në rajon.
Konferenca filloi me fjalimet përshëndetëse të
rektorit Prof. Dr. Lütfi Sunar dhe Dr. Ekrem Destanov, të cilët theksuan rëndësinë e ruajtjes së identitetit kulturor, forcimit të bashkëpunimit akademik dhe mbështetjes së debateve që kontribuojnë në ndërgjegjësimin shoqëror dhe mirëkuptimin ndërkulturor në Ballkan.
Ligjërata kryesore u mbajt nga Prof. Dr. Halit Eren, vlerësimet dhe analizat e të cilit tërhoqën vëmendjen e audiencës, ku me këtë rast u diskutua mbi rëndësinë për komunitetin turk në Ballkan, zhvillimet shoqërore dhe kulturore, sfidat në arsim, çështjet e identitetit, edukimi në gjuhën amtare, ruajtja e trashëgimisë kulturore si dhe roli i brezave të rinj në ruajtjen e ndjenjës së përkatësisë.
Gjithashtu, gjatë diskutimeve në këtë konferencë, u bisedua edhe për trashëgiminë historike të pranisë turke në Ballkan, duke u vlerësuar rëndësia e ruajtjes së vazhdimësisë kulturore dhe forcimit të përfaqësimit shoqëror në kontekstin bashkëkohor. Kontributet akademike të prezantuara gjatë konferencës riafirmuan përkushtimin për nxitjen e shkëmbimit të ideve dhe mbështetjen e debateve të bazuara në hulumtime shkencore mbi tema me rëndësi rajonale dhe kulturore.