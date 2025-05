Prodhimi industrial në mars të vitit 2025 është zvogëluar për 5.2 % krahasuar me muajin mars të vitit 2024

Prodhimi industrial në mars të vitit 2025 është zvogëluar për 5.2 % krahasuar me muajin mars të vitit 2024, njofton Enti i Statistikave. Prodhimi industrial në sektorin Miniera dhe gurorë gjatë muajit mars të vitit 2025, krahasuar me të njëjtin muaj të vitit paraprak, shënon rënie nga 1.5%, në sektorin Industria përpunuese shënon rritje nga 4.8%, ndërsa në sektorin Furnizim me energji elektrike, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar shënon rritje nga 12.9 %.

Rritja në sektorin e Industria përpunuese është kryesisht rezultat i rënies së prodhimit në departamentet e mëposhtme:

– Prodhimi i produkteve të duhanit,

– Prodhimi i letrave dhe produkteve të letrës

– Printimi dhe prodhimi i mediave të regjistruara (regjistrat),

– Prodhimi i kimikateve dhe produkteve kimike- Prodhimi i produkteve të gomës dhe plastike,

– Prodhimi i produkteve të tjera minerale jometalike,

– Prodhimi i metaleve,

– Prodhimi i pajisjeve elektrike dhe

– Prodhimi i automjeteve motorike, rimorkiot dhe gjysmërimorkio.

Sipas grupeve kryesore industriale, prodhimi në muajin mars të vitit 2025, krahasuar me muajin e njëjtë të vitit paraprak, shënon rritje tek Energjia për 13.8 % i Prodhimet intermediare, përveç energjisë për 24.3%, derisa rënie vërehet te Produktet kapitale për 8.4 % dhe Prodhime të qëndrueshme për konsum të gjërë për 8.6% i Prodhime jo të qëndrueshme për konsum të gjërë për 3.0 %.

Indeksi i prodhimeve industriale në periudhën janar – mars 2025, krahasuar me periudhën janar – mars 2024, është 102.0.

Pikat kryesore

Marsi i vitit 2025 krahasuar me marsin e vitit 2024

Prodhimi i makinerive dhe pajisjeve të papërmendura në vend tjetër: +15.1%.

Prodhimi i automjeteve motorike, rimorkiot dhe gjysmërimorkio: +7.1%.

Furnizim me energji elektrike,gaz,avull dhe ajër të kondicionuar: +12.9%

