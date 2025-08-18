Procedurë kundër tetë personave për rrahjen masive në Shkup
Prokuror publik nga Prokuroria Themelore Publike në Shkup ka ngritur procedurë kundër tetë personave për pjesëmarrje në rrahjen masive që ndodhi në rrugën “Sllavej Planina” më 16 gusht të këtij viti. Njëri nga tetë personat akuzohet për tentativë për të kryer vepër penale – Vrasje sipas nenit 123 paragrafi 1 lidhur me nenin 19, një për shkaktim të lëndimit të rëndë trupor, që është e dënueshme sipas nenit 131 paragrafi 1, ndërsa gjashtë dyshohen për vepër penale – Pjesëmarrje në rrahje sipas nenit 132 paragrafi 1 të Kodit Penal.
Siç theksohet në kumtesën e lëshuar nga Prokuroria Publike, përleshja ndodhi për shkak të marrëdhënieve të pazgjidhura familjare midis dy grupeve. Për tentativë për vrasje dyshohet një person i cili në përleshjen përdori një dërrasë druri me të cilën e lëndoi rëndë një person nga pala kundërshtare, duke i shkaktuar një frakturë të kafkës me gjakderdhje në tru. Një i dyshuar tjetër shkaktoi lëndime të rënda trupore – nofull të poshtme të thyer, duke e goditur me grusht një nga pjesëmarrësit e tjerët në incidentin. Të gjithë të tjerët dyshohen për pjesëmarrje në përleshjen, e cila ka ndodhur më 16 gusht.
Për të dyshuarin për tentativë vrasjeje, duke vlerësuar të gjitha rrethanat në të cilat ai kreu veprimet dhe faktin se ai është një person i ri që sapo ka mbushur 18 vjeç, por tek i cili megjithatë ekziston rreziku nga arratisja, ndikimi te dëshmitarët ose përsëritja e veprës, prokurori publik propozoi masën e arrestit shtëpiak. Për pjesëmarrësit e tjerë në ngjarjen penale janë propozuar masa kujdesi.