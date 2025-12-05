Procedurë kundër Komunës së Strugës për festimet e 28 nëntorit

Procedurë kundër Komunës së Strugës për festimet e 28 nëntorit

Njësia për Punë të Brendshme ka paraqitur kërkesë për nisjen e një procedurëse kundërvajtëse ndaj subjektit juridik-komuna e Strugës dhe ndaj personit përgjegjës M.K. (65) nga fshati Bixhevë i Strugës, për shkak të veprës së kryer në kundërshtim me nenin 6, dhe e ndëshkueshme sipas nenit 11 të Ligjit për Përdorimin e Flamujve tëKomunave në Republikën e Maqedonisë së Veriut. “Të denoncuarit, si organizatorë të një ngjarjeje me rastin e Ditës së Flamurit Shqiptar, që me datë 28.11.2025 u mbajt në rrugën ‘Marshall Tito’ në Strugë, krahas flamurit të bashkësive, as në skenë, as në një pjesë të shëtitores të lumit Drini i Zi, nuk e kanë theksuar dhe nuk e kanë vendosur flamurin shtetëror të Republikës së Maqedonisë së Veriut, gjë që sipas ligjit ishin të obliguar për ta bërë, njoftoi Ministria e Punëve të Brendshme.

MARKETING

Të ngjajshme

(VIDEO) Ish-kryeministrat në rrjetet sociale, Gruevski dhe Zaev përplasen për të kaluarën e tyre

(VIDEO) Ish-kryeministrat në rrjetet sociale, Gruevski dhe Zaev përplasen për të kaluarën e tyre

(VIDEO) Filipçe paralajmëron seri të re “bombash” për korrupsion

(VIDEO) Filipçe paralajmëron seri të re “bombash” për korrupsion

(VIDEO) OVL e UÇK-së paralajmëron protestë më 13 dhjetor në Shkup

(VIDEO) OVL e UÇK-së paralajmëron protestë më 13 dhjetor në Shkup

(VIDEO) Radev: Po futjes së RMV-së në BE, por jo në kurriz të të drejtave të bullgarëve

(VIDEO) Radev: Po futjes së RMV-së në BE, por jo në kurriz të të drejtave të bullgarëve

(VIDEO) Kamerat e “Safe City” nuk i kapin dot të dehurit

(VIDEO) Kamerat e “Safe City” nuk i kapin dot të dehurit

(VIDEO) Ulet çmimi i transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike

(VIDEO) Ulet çmimi i transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike