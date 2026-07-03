Procedura gjyqësore më të shpejta, Kuvendi i Maqedonisë miratoi Ligjin për Procedurë Kontestimore
Me 81 vota pro, 9 kundër dhe asnjë abstenim, Kuvendi miratoi Ligjin e ri për Procedurën Civile, i cili përfaqëson një nga hapat kryesorë të reformës drejt përmirësimit të sistemit gjyqësor dhe harmonizimit të tij me standardet moderne evropiane.
Zgjidhjet e reja ligjore krijojnë kushte për procedura gjyqësore më të shpejta, më efikase dhe me cilësi më të lartë, si dhe për siguri më të madhe ligjore dhe mbrojtje më të mirë të të drejtave të qytetarëve dhe personave juridikë.
Ligji parashikon forcimin e rolit të gjykatës në përcaktimin e gjendjes faktike, futjen e mjeteve moderne dixhitale në funksionimin e gjykatave, si dhe thjeshtimin dhe përshpejtimin e procedurave, veçanërisht në mosmarrëveshjet me vlerë më të vogël.
Ndër risitë e rëndësishme është mundësia e dorëzimit elektronik të dokumenteve dhe mbajtjes së seancave gjyqësore përmes mjeteve elektronike, gjë që do të zvogëlojë më tej kostot dhe kohëzgjatjen e procedurave.