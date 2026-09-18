Procedura dëshmuese për “Lotarinë shtetëtore” fillon më 23 shtator
Gjykimi për “Lotarinë shtetërore” vazhdon më 23 shtator me procedurë dëshmuese, lexim të dëshmive nga Prokuroria, pasi i pandehuri i parë, ish-drejtori i “Lotarisë shtetërore”, Përparim Bajrami, deklaroi sot në Gjykatën Themelore Penale në Shkup se nuk ndihet fajtor.
Në seancën e sotme, gjykata vendosi që dëshmitë të paraqiten sipas propozimit të Prokurorisë, me leximin e tyre dhe shpjegimin se për cilat rrethana referohen. Avokati i të pandehurit të parë Përparim Bajrami, Elenko Millanov, reagoi ndaj kësaj, duke kërkuar që dëshmitë të paraqiten të plota sepse, siç tha ai, rasti është me interes të madh publik. Megjithatë, vendimi i gjykatës mbeti i njëjtë, dhe Prokuroria kërkoi që paraqitja e provave materiale të fillojë në seancën e ardhshme, në mënyrë që, siç theksuan prokurorët, të jetë në gjendje ta konceptualizojë listën në një mënyrë që do të ishte më e qartë për mbrojtjen dhe nuk do të kërkonte sqarime shtesë.
Pas seancës së sotme në rastin “Lotaria shtetërore”, avokati mbrojtës i Përparim Bajramit, avokati Elenko Millanov, deklaroi se në vazhdim të procedurës do të paraqiten prova materiale, me të cilat, sipas mbrojtjes, do të kundërshtohen pretendimet në aktakuzë.
“E gjithë ajo që është e pakontestueshme sipas përmbajtjes së saj do të lexohet dhe do të paraqitet për të gjithë dhe gjykatën, Prokurorinë, të pandehurit dhe publikun, që të mund të shohin nëse ato dëshmi mbështesin aktakuzën apo nuk japin bazë për ngritjen e saj”, tha Millanov.
Duke iu përgjigjur pyetjes së gazetarëve se pse drejtori aktual i “Lotarisë shtetërore” nuk është propozuar si dëshmitar nga mbrojtja, Millanov sqaroi se ai tashmë është në listën e dëshmitarëve për Prokurorinë.
“Nuk mund ta propozoj si dëshmitar timin sepse ai tashmë është dëshmitar për Prokurorinë. Mbrojtja kërkoi vetëm të drejtën për ta pyetur atë shtesë, pra të drejtën për t’i bërë pyetje të drejtpërdrejta”, tha Millanov.
Kur u pyet nëse ish-ministri i Financave, Fatmir Besimi, do të thirrej në procedurë, Millanov u përgjigj se ai nuk ishte në listën e tij të provave të propozuara.
Në gjykimin që filloi javën e kaluar, të gjithë të akuzuarit u deklaruan se nuk ndihen fajtorë, përveç Bajramit, i cili në seancën e parë ende ishte i paarritshëm për organet e përndjekjes, dhe të akuzuarit Bashkim Avdi, i cili deklaroi se nuk e kupton akuzën që i vihet në barrë dhe kërkoi që ajo t’i dorëzohet me shkrim në gjuhën e tij amtare, shqipe. Në seancë e sotme, i akuzuari Avdi gjithashtu deklaroi se nuk ndihet fajtor.
Krahas Bajrami dhe Avdi, ish-zëvendëskryeministrin, Artan Grubi, Metodia Dimovski, Skender Mehmeti, Bojan Janev, Fatmir Ramadanovski, Aleksandar Dimitrioski dhe Bashkim Avdiu akuzohen se kanë tejkaluar kompetencat zyrtare dhe i kanë shkaktuar dëm “Lotarisë Shtetërore” në vlerë prej 596.125.511 denarësh.