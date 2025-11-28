Problemi i software shkakton kaos, ndërprerje dhe anulime fluturimesh në Britani
Pasagjerët e linjave ajrore janë paralajmëruar për ndërprerje të udhëtimeve, pas një problemi të software.
Sipas mediave të huaja janë prekur rreth 6 mijë aeroplanë, përfshirë ato të British Aierways dhe Wzz Air.
Në një deklaratë, prodhuesi i aeroplanëve tha: “Analiza e një ngjarjeje të kohëve të fundit që përfshin një avion të familjes A320 ka zbuluar se rrezatimi intensiv diellor mund të prishë të dhënat kritike për funksionimin e kontrolleve të fluturimit”.
Ndërsa një zëdhënës i Airbus i tha Sky News se ndryshimi i nevojshëm i softuerit do të prekë deri në 6,000 aeroplanë.