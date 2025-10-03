Problemet me trajnerin Alonso shtyjnë tre gjigantët e Ligës Premier të synojnë transferimin e Valverdes
Polemikat rreth Federico Valverdes pas lënies si rezervistë i pashfrytëzuar në ndeshjen e Ligës së Kampionëve midis Real Madridit dhe Kairat Almaty nuk kanë kaluar pa u vënë re në botën e futbollit. Prania e tij në stol menjëherë shkaktoi thashetheme për një përplasje me Xabi Alonson dhe refuzimin e supozuar për të luajtur si mbrojtës i krahut. Në përgjigje, si klubi ashtu edhe lojtari kanë mohuar çdo konflikt.
Përçarja midis thashethemeve dhe raporteve zyrtare filloi kur Real Madridi e shkatërroi Almatin me rezultatin 5-0 pa Valverden në fushë. Mediat spekuluan se ai refuzoi të ngrohej ose të luante në pozicionin e mbrojtësit të djathtë, një pozicion i kërkuar nga lëndimet e Dani Carvajal dhe Trent Alexander-Arnold.
Në deklaratën e tij, uruguaiani u betua se “nuk kam refuzuar kurrë të luaj”, duke pohuar se është gjithmonë i gatshëm të marrë përsipër çdo rol që i kërkon skuadra. Nga ana e tij, Alonso mohoi se vendimi për ta lënë jashtë ishte një surprizë, duke argumentuar se ishte planifikuar dhe se lojtari i dinte arsyet paraprakisht.
Analistët pajtohen se problemi i vërtetë shkon përtej pozicionit: Valverde ka humbur rëndësinë në sistemin e adoptuar nga Xabi Alonso, dhe zhvendosja e tij në një rol qendror në mesfushë ka qenë një sfidë. Disa madje përmendin një “atmosferë depresive” në performancën e tij të fundit.
Sipas mediave, klubet e Ligës Premier po e monitorojnë nga afër këtë konflikt të zjarrtë. Ekipe si Chelsea, Tottenham Hotspur dhe Manchester United tashmë po përmenden në shtypin britanik si kandidatë të mundshëm për të nënshkruar me Valverden në janar. Raportet sugjerojnë se Chelsea, Tottenham dhe United do të “luftojnë” për mesfushorin nëse Real Madrid vendos ta shesë atë.
United, në veçanti, mbetet i interesuar fuqimisht për uruguaianin. Sipas TeamTalk, Real Madridi do të përjashtonte shitjen për më pak se 80 milionë euro dhe, për momentin, lojtari nuk duket i gatshëm të largohet nga klubi.
Tottenham, nga ana e tyre, e sheh Valverden si një mesfushor të aftë për të transformuar skuadrën e tyre dhe për të përmirësuar konkurrencën e tyre në Ligën Premier. Spurs kanë hyrë në treg me ambicie të papritura, megjithëse Real Madridi nuk tregon shenja tërheqjeje. Ndërkohë, në Santiago Bernabeu, pozicioni është i qartë: ata nuk kanë plane të ndahen me Valverden.
Një epokë e re për Valverden?
Kriza e famës mund të shënojë një pikë kthese në karrierën e uruguaianit. Nëse Valverde mund të përshtatet me rolin e tij të ri, ai mund të rifitojë shkëlqimin e tij. Përndryshe, një transferim te Tottenham ose United mund të bëhet realitet sa më shpejt të jetë e mundur. Sezoni është ende i ri, por tashmë ka shenja të çarjeve në marrëdhënien midis lojtarit dhe Real Madridit.
Në kontekstin e Pablo Duran (ose gazetarisë sportive aktuale), kjo situatë meriton vëmendje: një yll në konflikt me trajnerin e tij, i vëzhguar nga gjigantët e Ligës Premier dhe në prag të një vendimi vendimtar. Komunikimi zyrtar i Real Madridit dhe ofertat e mundshme nga Anglia do të jenë çelësi për të përcaktuar nëse Valverde mbetet në zemër të projektit të Real Madridit.
Fokusi tani është te rikuperimi i tij, pozicioni i tij në formacionin titullar dhe nëse negociatat me Tottenhamin ose Unitedin do të çojnë në ndonjë gjë konkrete. Dhe gjithmonë me Valverden në qendër të historisë.