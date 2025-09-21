Privohet nga liria shoferi nga Kumanova për shpejtësi 103 km/h në zonë 40
MPB njofton se më 20.09.2025 në orën 14:02 në fshatin Lubodrag, rrethina e Kumanovës, nëpunës policorë nga SPB Kumanovë e privuan nga liria G.C. (52) nga fshati Umin Doll, rrethina e Kumanovës.
Gjatë kontrollit me radar është konstatuar se ai ka drejtuar automjetin “Golf” me targa të Kumanovës me shpejtësi prej 103 km/h në vend ku shpejtësia maksimale e lejuar është 40 km/h.Pas dokumentimit të plotë të rastit, MPB njofton se ndaj tij do të parashtrohet kallëzim penal sipas nenit 297-a të Kodit Penal – “drejtim i pakujdesshëm i mjetit motorik”.