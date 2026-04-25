Privohet nga liria 58 vjeçari nga Shkupi, dyshohet se e ka përdhunuar një 13 vjeçare

Një 58-vjeçar nga Shkupi është arrestuar nën dyshimin për kryerjen e veprës penale të përdhunimit ndaj një të miture 13-vjeçare.

Sipas Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut, rasti është raportuar nga SPB Shkup, e cila ka ngritur kallëzim penal ndaj personit me iniciale J.M. (58) nga Shkupi, për veprën penale “përdhunim i fëmijës nën moshën 15 vjeç”, e paraparë në Kodin Penal.

Sipas njoftimit, ngjarja dyshohet të ketë ndodhur më 15.04.2026 në Shkup, ku i dyshuari, përveç veprës së pretenduar, ka fotografuar viktimën.

Autoritetet bëjnë të ditur se i dyshuari është privuar nga liria, ndërsa gjatë veprimeve hetimore i janë sekuestruar një telefon mobil dhe një automjet i markës “Mercedes”.

Nga gjykata kompetente i është caktuar masa e paraburgimit ndaj të dyshuarit.

MARKETING

Të ngjajshme

Irani: Shumica e kapaciteteve raketore mbeten “të papërdorura” në luftën me SHBA-në

Irani: Shumica e kapaciteteve raketore mbeten “të papërdorura” në luftën me SHBA-në

Presidenti ukrainas Zelenskyy mbërrin në Azerbajxhan për t’u takuar me presidentin Aliyev

Presidenti ukrainas Zelenskyy mbërrin në Azerbajxhan për t’u takuar me presidentin Aliyev

BDI: Të ndalen punimet në objektin e destinuar për kazino pranë varrezave në Bllacë

BDI: Të ndalen punimet në objektin e destinuar për kazino pranë varrezave në Bllacë

Oferta e LVV-së për president, Hamza: Për PDK-në kjo çështje është e mbyllur, aspak nuk është serioze

Oferta e LVV-së për president, Hamza: Për PDK-në kjo çështje është e mbyllur, aspak nuk është serioze

VMRO-DPMNE kritikon Filipçen dhe LSDM-në për mungesë vizioni politik

VMRO-DPMNE kritikon Filipçen dhe LSDM-në për mungesë vizioni politik

Aliu: Institucionet shëndetësore do të pajisen me 100 ambulanca të reja

Aliu: Institucionet shëndetësore do të pajisen me 100 ambulanca të reja