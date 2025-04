Privohen nga liria tre të rinj nga Shkupi, dyshohet se u kanë marrë fëmijëve para duke i kërcënuar

Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftojnë se janë privuar nga liria tre persona nga rajoni i Shkupit, pasi të njëjtit nën kërcënim kanë marrë para nga 5 fëmijë.

“Me datë 16.04.2025 rreth orës 23:30 në rajonin e Bit Pazarit në Shkup, zyrtarë policorë nga SPB-Shkup kanë privuar nga liria S.A.(19) nga fshati Kondovë, rajoni i Shkupit, M.I. (22) dhe R.F. (20), të dy nga Shkupi. Ata dyshohet se rreth orës 22:25 në një stacion autobusi në zonën e Bit Pazarit, nën kërcënim u kanë marrë para pesë të miturve nga fshati Kuçevishtë i Shkupit, dhe pasi janë larguar nga vendi kanë takuar dy të mitur të tjerë nga fshati Idrizovë dhe Trubarevë i Shkupit. Pas dokumentimit të plotë të rastit, në koordinim me prokurorin publik, me procedurë të shpejtë ndaj tyre do të ngrihen kallëzime përkatëse”, thonë nga MPB.

