Privohen nga liria 21 shoferë për shkelje në komunikacion

Gjatë ditës djeshme, policia gjithë vendin ka ndaluar 21 shoferë për drejtim pakujdesshëm automjeteve.

Pesë prej tyre, nga Tetova, Shtipi, Shkupi dhe Strumica, kanë drejtuar automjet nën ndikimin e alkoolit. Ndërkohë, 11 shoferë nga disa qytete vendit janë kapur duke drejtuar automjet pa patentë shoferi, ndërsa tre tjerë kanë drejtuar automjet edhe pse kishin ndalim për drejtim.

dy raste, shoferët kanë shkaktuar edhe aksidente duke goditur automjete parkuara. Njëri prej tyre ishte nga Shtipi, tek i cili janë konstatuar 2.41 promilë alkool gjak.

Policia ka ndaluar edhe një mitur nga Kavadari drejtonte automjet pa patentë shoferi. Gjithsej janë sekuestruar 15 automjete dhe pas dokumentimit rasteve do paraqiten kallëzime përkatëse.

Policia apelon shoferët respektojnë rregullat e komunikacionit për rritur sigurinë rrugë.

