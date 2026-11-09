Pritshmëritë për marrëveshje SHBA-Iran/ Nafta bie sërish në tregjet ndërkombëtare, Brent zbret nën 97 dollarë për fuçi
Çmimet e naftës kanë nisur javën me rënie në tregjet ndërkombëtare, duke zgjeruar humbjet e regjistruara gjatë javës së kaluar. Nafta Brent, standardi ndërkombëtar, ra me 1.6%, duke zbritur në 96.7 dollarë për fuçi, ndërsa nafta amerikane West Texas Intermediate (WTI) tregtohej në rreth 89 dollarë për fuçi.
Rënia vjen në një kohë kur po shtohen pritshmëritë për një zgjidhje diplomatike të konfliktit mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se është “shumë e pamundur” të autorizojë sulme të reja ushtarake ndaj Teheranit, nëse negociatat për programin bërthamor iranian dhe rihapjen e Ngushticës së Hormuzit shënojnë përparim të konsiderueshëm.
Nafta Brent kishte humbur më shumë se 13% të vlerës gjatë javës së kaluar, ndërsa në disa sesione rënia kumulative arriti në mbi 16%, duke reflektuar pritshmëritë e tregjeve për uljen e tensioneve në Lindjen e Mesme.
Perspektiva e një marrëveshjeje mes Uashingtonit dhe Teheranit po redukton të ashtuquajturin prim të rrezikut gjeopolitik, i cili ishte përfshirë në çmimin e naftës për shkak të kërcënimeve ndaj furnizimeve energjetike nga rajoni.
Një rëndësi të veçantë në këtë situatë ka Ngushtica e Hormuzit, një nga korridoret më të rëndësishme të transportit ndërkombëtar të naftës. Çdo ndërprerje e lundrimit në këtë zonë mund të ndikojë ndjeshëm në furnizimin global dhe të shkaktojë rritje të çmimeve.