Pritjes i vjen fundi, Harry Kane fiton Topin e Artë dhe shpallet lojtari më i mirë i vitit 2026
Harry Kane shpallet fitues i Topit të Artë 2026, duke kurorëzuar një vit të jashtëzakonshëm me fanellën e Bayern Munich dhe kombëtaren e Anglisë.
Sulmuesi anglez triumfon pas një sezoni fantastik, ku shkëlqeu me gola të shumtë dhe paraqitje vendimtare. Kane lë pas rivalë të mëdhenj si Kylian Mbappé dhe Lamine Yamal, duke arritur çmimin më prestigjioz individual në futbollin botëror.
Ky sukses është një moment historik për futbollin anglez, pasi Kane bëhet anglezi i parë që fiton Topin e Artë që nga Michael Owen në vitin 2001. Lamine Yamal shpallet talenti i vitit, ndërsa Luis de la Fuente vlerësohet si trajneri më i mirë.