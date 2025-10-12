Prishtina shkon në balotazh, kjo është radhitja e kandidatëve sipas UBO Consulting

Prishtina shkon në balotazh, kjo është radhitja e kandidatëve sipas UBO Consulting

Në ora 19:00 janë mbyllur të gjitha qendrat e vendvotimit, të cilat kanë qenë të hapura që nga ora 07:00.

UBO Consulting ka publikuar rezultatet e Exit Poll-it në RTV Dukagjini, duke treguar se cilat komuna kanë fitues që nga raundi i parë dhe cilat do të shkojnë në balotazh.

Sipas këtyre rezultateve, kjo është radhitja: Përparim Rama, 34.3%, Hajrulla Çeku 32.1%, Uran Ismaili 28.9%.

Bekë Berisha 2.8%. Besa Shahini 1.7%. Fatmir Selimi 0.1%.

